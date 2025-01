Tim semplifica l'attivazione eSim con i nuovi Samsung Galaxy S25

Il servizio è disponibile anche per chi preferisce passare da una SIM tradizionale ad una eSIM. Questo significa che l'attivazione non necessita più la scansione del QR code.

Questa nuova modalità di attivazione si basa sullo standard tecnico GSMA 'eSIM Discovery'. Il sistema associa il codice identificativo eID della eSIM al numero mobile del cliente, rendendola subito utilizzabile. Inizialmente disponibile sui Samsung Galaxy S25, la funzionalità sarà estesa anche ad altri smartphone. TIM sottolinea come questo sistema semplificato possa anche contribuire a ridurre l'impatto ambientale.

Resta comunque possibile attivare la eSIM con il metodo tradizionale, tramite QR code, per gli acquisti online e per tutti gli altri dispositivi. Come afferma TIM, questa nuova iniziativa rafforza l'esperienza d'acquisto della clientela.

"Digital with human touch" è il modello promosso da TIM, che vuole unire i vantaggi del digitale con l'assistenza umana e la presenza dei punti vendita sul territorio.

Per il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25, TIM propone una promozione speciale: i modelli sono disponibili a metà prezzo con il finanziamento TIMFin, con rate a partire da 15 euro al mese per 24 o 30 mesi (a tasso zero e senza anticipo). L'offerta include la possibilità di acquistare il modello con il doppio di memoria allo stesso prezzo. Inoltre, consegnando un vecchio smartphone, la rata si riduce a 6 euro grazie all'opzione TIM Rivaluta.

I nuovi smartphone si possono ordinare online e nei negozi TIM al lancio e verranno consegnati gratuitamente a casa. Invece, nei negozi fisici saranno disponibili dalla fine di gennaio.

TIM, attraverso questa semplificazione dell'attivazione della eSIM, mira a offrire un'esperienza cliente più fluida e immediata, con la tecnologia che si fonde con la comodità del supporto umano nei suoi punti vendita.