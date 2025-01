Servizi bancari, un nuovo capitolo per UniCredit grazie a Worldline?

Questo si traduce in nuove opportunità di business sia per la banca che per i suoi clienti.

Invece di creare connessioni singole con ogni banca, UniCredit sfrutta l'ampia copertura europea di Worldline con una sola API, riducendo i costi. L'infrastruttura di Open Banking di Worldline converte i formati di diverse banche in un'unica interfaccia API, semplificando la visualizzazione dei conti e i pagamenti per i clienti di UniCredit.

La collaborazione tra le due aziende è iniziata nel 2020 e ora viene estesa per altri due anni, con la possibilità di prolungarla per altri due. L'accordo copre i servizi di aggregazione dei conti e inizializzazione dei pagamenti per UniCredit in Italia, Austria e Germania.

Alessandro Baroni, responsabile dei servizi finanziari di Worldline, ha dichiarato: "Siamo contenti della fiducia che UniCredit ha riposto in noi.



Continueremo ad avere un ruolo fondamentale per l'apertura all'Open Banking di una delle principali banche italiane, offrendo nuove opportunità ai clienti. La nostra collaborazione si inserisce nel nostro progetto di crescita, grazie alla nostra capacità di fornire innovazione e competitività agli istituti finanziari".

Worldline è uno dei maggiori fornitori di Open Banking in Europa. La società ha lavorato anche sulla direttiva PSD3, per migliorare l'accesso ai dati dei clienti e aumentare la sicurezza dei processi. L'impegno nell'innovazione ha permesso a Worldline di raggiungere circa 3.500 banche in diciannove paesi europei e di creare offerte ad alto valore per i loro clienti.