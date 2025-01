Real madrid, primo club a superare il miliardo di euro di ricavi, Milan primo in Italia, battendo l'Inter

Complessivamente, i club della Money League hanno generato un record di 11,2 miliardi di euro nel 2023/24, con un aumento del 6% rispetto alla stagione precedente. La media per club è di 560 milioni di euro, divisi in 244 milioni da ricavi commerciali (44%), 213 milioni da diritti televisivi (38%) e 103 milioni da partite (18%). I ricavi da stadio sono cresciuti dell'11%, superando i 2,1 miliardi di euro, la quota più alta dal 2014/15.

I ricavi commerciali rimangono la principale fonte di guadagno per i club, con 4,9 miliardi di euro, pari al 44% del totale. Questo aumento del 10% è dovuto in gran parte all'organizzazione di eventi non calcistici negli stadi, alle migliori performance nel retail e alla crescita delle sponsorizzazioni. Molti club hanno ospitato eventi importanti, come la Coppa del Mondo di rugby 2023 in Francia e gli UEFA Euro 2024 in Germania. Circa la metà dei club della Money League sta investendo in riqualificazioni degli stadi, tra cui il Barcellona e il Manchester City attualmente in fase di costruzione, e il Manchester United che sta considerando diverse opzioni per il suo Old Trafford.

Il miglioramento delle vendite al dettaglio è un segnale di come i club stiano cercando di controllare maggiormente la catena del valore, vendendo direttamente il loro merchandise.

I ricavi televisivi invece, si sono stabilizzati a 4,3 miliardi di euro nel 2023/24, con i principali campionati che si trovano in cicli di contratti a lungo termine. La Premier League potrebbe beneficiare di un aumento del valore dei diritti internazionali dal 2025/26, soprattutto grazie ad accordi con paesi del Medio Oriente e dell'Asia-Pacifico. Inoltre, la Premier League sta pianificando di creare una divisione interna per la produzione e distribuzione dei media a livello internazionale a partire dal 2026/27.

Si nota una differenza marcata tra i club di vertice e quelli della seconda metà della classifica. I primi dieci club guadagnano principalmente dai ricavi commerciali (48%), mentre quelli dall'undicesimo al ventesimo posto dai diritti televisivi (47%).

Entrambi i gruppi, invece, hanno circa il 18% di ricavi dai match day. Nel 2009/10, i modelli di business erano simili per entrambi i gruppi, ma ora i club di vertice si concentrano maggiormente sui ricavi commerciali. Ciò dimostra come alcuni club sfruttano la loro fama globale, ma altri dipendono ancora dai risultati sportivi.

Analizzando alcuni club, il Real Madrid ha visto i ricavi da partite crescere del 103% grazie ai lavori di ristrutturazione del Bernabéu, con un aumento di 76 milioni di euro dalla vendita delle Personal Seat Licenses, e del 20% per i ricavi commerciali. Il Manchester City si conferma il club inglese con i maggiori introiti (838 milioni di euro), anche se il divario con il Real Madrid è il più grande di sempre (208 milioni di euro). Club come il Liverpool e l’Olympique Lione hanno beneficiato di investimenti nelle infrastrutture, con un conseguente aumento degli spettatori e degli eventi non sportivi.



Il Barcellona, invece, è sceso al sesto posto a causa della diminuzione dei ricavi dalle partite, dovuta al fatto di giocare nell'Estadi Olímpic Lluís Companys, uno stadio più piccolo del Spotify Camp Nou in fase di ristrutturazione.

Alcuni club hanno migliorato i ricavi da retail e sponsorizzazioni, come il Tottenham Hotspur e il Liverpool, e il Milan. L'Olympique Lione ha ceduto la licenza del suo marchio per 50 anni al team femminile, ricevendo un risarcimento di 27 milioni di euro. I risultati sportivi hanno favorito l'Arsenal, il Borussia Dortmund, il Newcastle e l'Aston Villa, mentre la Juventus ha subito un calo in classifica a causa della mancanza di partecipazione alle coppe europee.

La classifica dei primi 5 club è:

Real Madrid Manchester City Paris Saint-Germain Manchester United Bayern Monaco

La classifica dei primi 5 club italiani è:

Milan Inter Juventus Napoli Roma





Per quanto riguarda le prospettive future, ci sono oltre 300 progetti di stadi in corso a livello globale, anche se non tutti legati al calcio.



Questo riflette un maggiore interesse verso la creazione di flussi di entrate stabili attraverso l'uso degli stadi anche oltre le partite. I club puntano a creare strutture che offrano esperienze migliori a giocatori, artisti, tifosi e comunità. Le leghe europee stanno entrando in un periodo di stabilità dei ricavi televisivi, con la Premier League e la LaLiga che potrebbero crescere grazie ai diritti internazionali. Nuove competizioni come la Champions League e il Mondiale per Club potrebbero aumentare i guadagni, ma c'è la necessità di equilibrare la crescita dei ricavi con la salute dei giocatori.

Il mondo del calcio sta cambiando: per i club, il successo finanziario non è più solo una questione di risultati sportivi, ma anche di una strategia commerciale efficace. La combinazione di grandi stadi, partnership commerciali innovative e attenzione al pubblico internazionale, è la chiave per mantenere una posizione di rilievo nel panorama calcistico mondiale.



I primi club hanno capito che per competere in questo nuovo scenario, devono lavorare sia sul campo di calcio che fuori, come vere aziende, attuando scelte strategiche per ottenere ricavi, in un mondo dove il "business" è sempre più importante.