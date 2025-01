Mercati globali rallentano dopo l'entusiasmo per l'AI

Il piano di Trump, che prevede un investimento di 500 miliardi di dollari da parte del settore privato in infrastrutture per l'AI, tramite una joint venture tra Oracle, OpenAI e SoftBank, aveva inizialmente spinto al rialzo i mercati azionari globali, sostenuti anche da risultati aziendali positivi. Questa dinamica ha temporaneamente messo in secondo piano le preoccupazioni sui dazi di Trump, portando l'indice paneuropeo STOXX 600 e l'S&P 500 di Wall Street a raggiungere nuovi record nella seduta precedente.

L'indice MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, escluso il Giappone, era anch'esso in procinto di interrompere una serie di sette giorni di rialzi, con un calo dello 0,15%. Un breve sostegno è arrivato dalle misure di Pechino volte a sostenere il proprio mercato azionario.

La Cina ha annunciato piani per investire centinaia di miliardi di yuan da parte di assicuratori statali nel mercato azionario, subito dopo che Trump aveva proposto dazi punitivi del 10% sulle importazioni cinesi. Le azioni cinesi hanno avuto un aumento di oltre l'1%, ma hanno poi ridotto i guadagni nel corso della giornata. L'indice CSI300 delle blue-chip è aumentato dello 0,19%, mentre lo Shanghai Composite Index ha guadagnato lo 0,53%. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha invece perso lo 0,6%.

In altri mercati, il Nikkei giapponese ha guadagnato lo 0,8%. Le azioni di SoftBank sono aumentate del 5%, dato che la società è stata al centro dell'attenzione per la joint venture Stargate AI. The Information ha riportato che OpenAI e SoftBank si impegneranno con 19 miliardi di dollari ciascuna per finanziare il progetto.

I movimenti valutari sono stati in gran parte contenuti dopo le recenti turbolenze causate dai piani di Trump sui dazi. Oltre alle minacce sulle importazioni cinesi, Trump ha affermato che Messico e Canada potrebbero subire dazi del 25% entro il primo febbraio. Ha inoltre promesso dazi sulle importazioni europee, senza fornire ulteriori dettagli. Tuttavia, gli investitori hanno accolto con favore il fatto che i dazi non siano stati imposti immediatamente, il che ha indebolito il dollaro. L'indice del dollaro statunitense, che misura la valuta rispetto ad altre sei, è rimasto vicino ai minimi di due settimane a 108,26. L'euro è rimasto stabile a 1,0408 dollari, mentre la sterlina è stata scambiata a 1,2318 dollari. Lo yuan cinese è sceso leggermente a 7,2812 per dollaro nel mercato onshore.

Il dollaro è salito ai massimi di una settimana contro lo yen a 156,76, in vista della decisione della Banca del Giappone (BOJ) di venerdì.



I mercati hanno già scontato un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base. Anche Norges Bank annuncerà la sua decisione sui tassi nel corso della giornata di giovedì, con l'aspettativa che la banca centrale norvegese mantenga gli attuali livelli.

Per quanto riguarda le materie prime, i prezzi del petrolio sono diminuiti, in parte a causa delle preoccupazioni su come i dazi proposti da Trump potrebbero influenzare la crescita economica globale e la domanda di energia. Il greggio Brent è sceso dello 0,41% a 78,68 dollari al barile, mentre il greggio statunitense è calato dello 0,45% a 75,10 dollari al barile. L'oro spot si è attestato a 2.754,49 dollari l'oncia.