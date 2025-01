Lavoro: qual è il segreto per non restare indietro?

Lo studio si basa su dati raccolti da quasi 38.000 lavoratori in 34 Paesi, offrendo un quadro rappresentativo della forza lavoro globale. Gli intervistati provengono da diversi settori, con differenti livelli di istruzione e modalità di lavoro (in presenza e da remoto). Quest'anno, la ricerca si è concentrata sul potenziale inespresso dei lavoratori, con un focus particolare sullo sviluppo delle competenze. I risultati sono piuttosto allarmanti: * Solo il 24% dei lavoratori a livello globale si sente sicuro di possedere le competenze necessarie per avanzare di carriera. * Appena il 17% concorda pienamente sul fatto che il proprio datore di lavoro stia investendo nelle competenze utili per la loro crescita professionale. La situazione in Italia è ancora più critica: solo il 14% dei lavoratori italiani si sente fiducioso nelle proprie competenze e solo il 10% confida nel datore di lavoro per il proprio avanzamento professionale.

Questi dati sottolineano l'urgente necessità di creare programmi di formazione efficaci per preparare i dipendenti alle sfide del futuro. I datori di lavoro che investono nella formazione dei propri dipendenti raccolgono risultati positivi. Infatti, i lavoratori che percepiscono un adeguato supporto formativo sono: * Quasi 6 volte più propensi a consigliare la propria azienda ad altri professionisti. * 3,3 volte più inclini a descriversi come altamente produttivi. * 2 volte più portati ad affermare di non voler lasciare l'azienda. Al contrario, i lavoratori che svolgono mansioni ripetitive mostrano un basso livello di soddisfazione riguardo alle opportunità di upskilling: solo il 9% degli uomini e il 7% delle donne si dicono contenti. Lo studio evidenzia anche l'importanza delle prospettive di carriera: l'opportunità di avanzamento risulta essere il secondo motivo principale (dopo la flessibilità degli orari) per cui i professionisti decidono di non cambiare lavoro.

«La nostra ricerca dimostra come una forza lavoro qualificata è più leale verso il proprio datore di lavoro, oltre che più produttiva – ha affermato Nela Richardson, economista capo di ADP –. Se le aziende vogliono trarre vantaggio dagli enormi progressi tecnologici in corso, dovrebbero investire nelle competenze e nell’avanzamento professionale dei loro dipendenti». In sintesi, l'indagine People at Work 202 di ADP evidenzia come l'investimento nella formazione e nello sviluppo delle competenze sia essenziale per trattenere i talenti, aumentare la produttività e affrontare le sfide del mercato del lavoro odierno.