Lavoro, perché l'italia è in fondo alla classifica europea della soddisfazione?

Paesi come Cipro (53%), Polonia (47%) e Grecia (44%) si collocano, invece, in posizioni migliori rispetto all'Italia.

I settori in cui i collaboratori si sentono più soddisfatti sono la tecnologia (65%), la finanza (63%) e i servizi professionali (62%). Il cuore del problema, secondo lo studio, risiede nella carenza di valorizzazione dei dipendenti. Infatti, meno della metà dei responsabili (48%) ascolta e prende in considerazione i suggerimenti dei propri team. I cinque fattori chiave che influenzano la soddisfazione dei dipendenti in Europa sono: rispetto, equilibrio vita-lavoro, sicurezza psicologica, coerenza della leadership e retribuzione equa. La correlazione tra soddisfazione e produttività è evidente: aziende con dipendenti insoddisfatti subiscono perdite, mentre quelle con una cultura aziendale positiva, come nei Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Svezia e Svizzera, registrano performance migliori.

La ricerca di Great Place to Work ha esaminato il ruolo della leadership, evidenziando l'importanza della fiducia. I leader che ispirano fiducia si basano su tre pilastri: credibilità del management, equità di trattamento e rispetto dei collaboratori. Danimarca (64%), Paesi Bassi (63%) e Norvegia/Svezia (62%) emergono come modelli virtuosi, mentre Francia (49%), Polonia (48%), Grecia e Lussemburgo (47%) e Italia (44%) si posizionano in fondo alla classifica. Solo il 4% dei collaboratori si dichiara soddisfatto nelle aziende dove manca una leadership che ispira fiducia, un abisso se paragonato all'89% di soddisfazione nei migliori luoghi di lavoro europei. Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work Italia, ha dichiarato che: la leadership ha un impatto profondo sulla produttività delle aziende.



La soddisfazione e la fiducia dei dipendenti sono fondamentali per il successo e non solo l'innovazione e la tecnologia sono importanti.

Un altro aspetto fondamentale è la leadership di prossimità, che si basa sull'empatia, la curiosità e l'autenticità. Purtroppo, in Europa, meno della metà dei leader (42%) concede autonomia ai propri collaboratori. Danimarca e Svezia (61%), Paesi Bassi e Svizzera (60%) sono all'avanguardia in questo campo, mentre Lussemburgo e Italia (42%) sono agli ultimi posti. Anche la sicurezza psicologica sul lavoro è un fattore critico: Norvegia (65%), Danimarca (64%) e Paesi Bassi (62%) offrono gli ambienti più sicuri, con un divario di 20 punti rispetto a Grecia (43%), Lussemburgo (41%), Polonia (39%) e Italia (38%).



Beniamino Bedusa, presidente di Great Place to Work Italia, ha sottolineato che: non è solo una questione di stipendio, ma la percezione di leader distanti e la mancanza di serenità spingono i lavoratori italiani a cercare nuove opportunità.

Ecco, in sintesi, le principali ragioni di insoddisfazione dei lavoratori europei:

1. Mancato apprezzamento: meno della metà dei manager (49%) riconosce il buon lavoro.

2. Dialogo di facciata: solo il 48% dei manager prende sul serio i suggerimenti dei dipendenti.

3. Assenza di extra premi: il 47% non ha opportunità di riconoscimento speciale.

4. Stipendi iniqui: il 45% ritiene di non essere pagato adeguatamente.

5. Esclusione dalle decisioni: solo il 44% viene coinvolto nelle scelte sull'ambiente di lavoro.

6. Favoritismi: il 43% percepisce favoritismi nelle nomine.

7.



Assenza di welfare: solo il 42% beneficia di benefit aziendali.

8. Scarsa comunicazione su diversità e inclusione: solo il 38% percepisce un impegno reale.

9. Mancanza di meritocrazia: solo il 37% ritiene che le promozioni siano basate sul merito.

10. Redistribuzione degli utili: solo il 36% si sente parte della ricchezza prodotta.

Questo quadro mette in luce la necessità urgente di un cambiamento nelle aziende italiane, con una maggiore attenzione al benessere dei dipendenti, ad una leadership efficace e alla creazione di ambienti di lavoro più stimolanti e inclusivi. Solo così l'Italia potrà colmare il divario con i paesi europei più virtuosi.