Inviato USA Grenell a Davos: membri Nato paghino la giusta quota





Il nuovo inviato presidenziale statunitense per le missioni speciali, Richard Grenell, ha espresso forti riserve sull'ipotesi di un ingresso dell'Ucraina nella NATO, una questione sollevata da Mark Rutte. Grenell ha sottolineato come molti stati membri dell'alleanza non stiano ancora versando la loro "giusta quota" per la difesa comune.

Grenell, nominato da Donald Trump a dicembre, ha affermato di trovare “piuttosto sconcertante” che così tanti ministri degli esteri europei e politici americani non abbiano tentato di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina.