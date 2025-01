Imprese, crescono ma a ritmo ridotto nel 2024: un'istantanea preoccupante

Questo rallentamento, con 478 comuni senza nuove aperture (erano 212 nel 2004), è un segnale d'allarme. Il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, ha dichiarato: "Va approfondita la riduzione della base imprenditoriale in settori chiave come commercio, agricoltura e manifatturiero". Certo, ci sono segnali positivi in alcuni comparti dei servizi, in particolare nelle attività professionali scientifiche e tecniche, ma l'allarme rimane.

I settori trainanti nel 2024 sono stati le attività professionali scientifiche e tecniche, con +10.845 imprese e un tasso di crescita del 4,40%, le costruzioni (+10.636 e +1,27%) e i servizi di alloggio e ristorazione (+8.125 e +1,78%). Questi tre settori assorbono oltre l'80% della crescita annuale, circa 29mila aziende. Al contrario, il commercio (-0,72%), l'agricoltura (-1,06%) e il manifatturiero (-0,81%) sono in sofferenza, con migliaia di imprese che hanno abbassato le saracinesche, alimentando la desertificazione delle città.

A livello territoriale, tutte le macro-aree hanno visto una crescita, sebbene più contenuta rispetto al 2023. Il Mezzogiorno ha contribuito maggiormente in termini assoluti (+13.684 imprese), mentre il Centro-Italia ha mostrato la maggiore dinamicità in termini relativi (+0,80%), con il Lazio in evidenza (+1,63%). In totale, 15 regioni hanno chiuso l'anno con un saldo positivo, rispetto alle 17 del 2023. Un'analisi più dettagliata rivela che le imprese in forma societaria sono cresciute del 3,25% (circa 60.000 unità), a discapito delle altre forme organizzative, che hanno subito una riduzione di oltre 24.000 unità.

Escludendo gli anni della pandemia, il saldo positivo del 2024 è di poco superiore alla media dell'ultimo decennio, risultato di un aumento delle iscrizioni, ma anche di un incremento più marcato delle cessazioni.

Movimprese ha evidenziato per la prima volta il fenomeno della de-imprenditorializzazione dei territori, un campanello d'allarme che merita attenzione per il futuro della nostra economia. La crescita c'è, ma il passo è sempre più incerto, evidenziando una difficoltà che interessa trasversalmente molti settori e diverse aree del Paese, ecco perché servono interventi immediati.