Caro energia, impatto pesante sulle imprese del terziario

Per il gas, invece, i rincari maggiori si sono verificati per gli alberghi (+96,7%), i ristoranti (+88%) e i grandi negozi (+86%). Questi dati evidenziano una pressione insostenibile sulle imprese, che si trovano a dover affrontare costi energetici sempre più elevati.

Di fronte a questa emergenza, Confcommercio sollecita l'apertura immediata di tavoli operativi con le istituzioni, per trovare soluzioni congiunte e strategie efficaci. L'obiettivo è arginare il problema dei costi energetici e contrastare fenomeni speculativi e concentrazioni di profitti. L'analisi dell'Osservatorio rivela che, nonostante l'impegno delle imprese ad adottare buone pratiche ambientali per ridurre i costi (come un calo dell'1,5% nei consumi di energia elettrica e del 18% in quelli di gas nel 2024 rispetto al 2019), la situazione non è rassicurante e si teme una nuova crisi energetica.

"Le aziende si stanno impegnando, ma non basta." sottolinea un portavoce di Confcommercio.

Secondo Confcommercio, la scelta oculata del fornitore di energia e gli interventi di efficienza energetica sono misure necessarie ma non sufficienti. È essenziale agire sia a livello nazionale che europeo per individuare misure strutturali che consentano di rispondere in modo reattivo alle oscillazioni dei prezzi. Tra le proposte concrete, spicca la richiesta di un tetto al prezzo del gas tra i 50 e i 60 €/MWh, un prezzo unico dell'elettricità, acquisti congiunti a livello UE e strategie per l'indipendenza energetica. Queste misure, affiancate da scelte interne come il disaccoppiamento tra prezzi gas-energia elettrica e la riduzione degli oneri generali di sistema, potrebbero contribuire alla stabilità dei prezzi e dare respiro alle piccole imprese.

Le imprese si trovano di fronte ad aumenti significativi nei costi energetici, un fattore che pesa in modo sempre più significativo sulla loro gestione. L'incremento delle spese energetiche rispetto al 2019 è notevole: la spesa per l'energia elettrica è aumentata del 51,9%, mentre quella per il gas addirittura dell'80%, dati che sottolineano l'entità del problema. Questa situazione mette a rischio la continuità operativa di molte realtà del terziario, già provate da altre difficoltà economiche. Le categorie di imprese più colpite sono quelle che operano nel settore alberghiero, della ristorazione e della grande distribuzione, che registrano aumenti percentuali particolarmente elevati. I dati parlano chiaro: gli alberghi sono quelli più in difficoltà, sia per quanto riguarda la spesa per l’elettricità (+53,8%) che per il gas (+96,7%), seguono i ristoranti, che per il gas vedono un incremento dell’88% e i grandi negozi che aumentano del 53,8% i costi per l’energia elettrica e dell’86% per il gas.



In questa direzione, Confcommercio valuta positivamente il disegno di legge per il nucleare sostenibile appena presentato. Questa scelta, si spera, potrebbe contribuire a garantire l'autonomia energetica dell'Italia e a ridurre il costo delle bollette. La speranza è quella che questo, insieme ad altri provvedimenti, possa invertire la tendenza attuale e fornire una base più solida per la ripresa del settore terziario e dell'intera economia nazionale. La necessità di un intervento tempestivo e strutturale si fa sempre più urgente.