Bitcoin frena la corsa, cosa sta succedendo?

Di recente, Larry Fink, ceo di BlackRock, ha parlato del Bitcoin al World Economic Forum di Davos. In passato scettico, Fink ora considera il Bitcoin un potenziale strumento per diversificare i portafogli di investimento, come un'alternativa all'oro digitale.

Durante il forum di Davos, Fink ha raccontato di una conversazione avuta con un fondo sovrano, che si interrogava su un'eventuale allocazione del 2% o del 5% in Bitcoin. Fink ha sottolineato che, se questa strategia fosse adottata su larga scala, il prezzo del Bitcoin potrebbe raggiungere quotazioni incredibili come 500.000, 600.000 o 700.000 dollari. Nonostante queste dichiarazioni, Fink ha precisato di non voler promuovere attivamente l'investimento in Bitcoin, ma di considerarlo uno strumento utile per coloro che sono preoccupati per la svalutazione delle proprie valute o per l'instabilità economica o politica dei loro paesi.

”Sono un grande sostenitore dell’utilizzo di Bitcoin come strumento”, ha affermato Fink.

In un report del mese scorso, BlackRock suggeriva agli investitori di valutare un'allocazione fino al 2% del loro portafoglio in Bitcoin. Secondo Samara Cohen, Chief Investment Officer (CIO) di ETF e Index Investments di BlackRock, ”il ruolo di Bitcoin come riserva di valore e sistema di pagamento lo rende un potenziale diversificatore”. Similmente all'oro, il Bitcoin può aumentare di valore nel tempo quando la sua offerta limitata incontra una domanda crescente.

BlackRock evidenzia che il Bitcoin è decentralizzato e percepito come immune dagli effetti dei deficit di bilancio pubblici, del debito crescente e dell'inflazione, elementi che erodono il valore delle valute tradizionali.

Tuttavia, BlackRock avverte anche che il Bitcoin resta un asset altamente volatile e soggetto a brusche vendite, e il suo valore potrebbe crollare se non dovesse ottenere un'ampia adozione. Quindi, nonostante il recente entusiasmo e le previsioni ottimistiche, il Bitcoin rimane un investimento con un profilo di rischio elevato. Il Bitcoin ha visto un aumento del 50% prima dell'insediamento della nuova amministrazione, il dibattito sull'allocazione del Bitcoin nei portafogli di investimento è acceso, con alcune voci che suggeriscono percentuali tra il 2% e il 5% e Larry Fink di Blackrock ha sottolineato l'importanza di considerare il Bitcoin come strumento, oltre che come investimento.