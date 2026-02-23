Trump ricalibra i dazi commerciali USA: ecco la nuova tariffa forfettaria del 15% e le sfide per JP Morgan

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



In Europa, il dibattito al Parlamento è acceso, ma le preoccupazioni per le ritorsioni nel settore automobilistico e la necessità di garantire la sicurezza dell’Ucraina spingono i responsabili a mantenere il dialogo con Washington. Sul fronte interno, la questione dei rimborsi dazi americani si fa più urgente. Negli ultimi dodici mesi, i dazi dichiarati incostituzionali hanno generato più di 130 miliardi di dollari di introiti. Molte imprese richiedono ora il rimborso, ma la Corte Suprema non ha ancora definito le modalità di restituzione, lasciando il compito ai tribunali di grado inferiore. Questa incertezza complica i piani di bilancio federale: il Congressional Budget Office aveva stimato che le entrate dai dazi avrebbero contribuito con circa 3 000 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni, una cifra cruciale per colmare il deficit pubblico. Senza quei fondi, il debito nazionale rischia un balzo considerevole, aggravando la pressione inflazionistica che grava già sul 90 % dei consumatori americani. Nel frattempo, il settore bancario registra una mossa altrettanto significativa.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Il CEO Jamie Dimon ha annunciato un investimento senza precedenti: 2 miliardi di dollari a settimana per tutto l’anno. La somma finanzierà l’assunzione di nuovi professionisti, l’apertura di filiali e, soprattutto, l’adozione di soluzioni basate su AI e altre tecnologie emergenti. Dimon definisce questo impegno “una necessità esistenziale” per competere non solo con le banche tradizionali, ma anche con colossi del eCommerce e del fintech come Apple, Walmart, Stripe e Klarna. Con profitti che superano il miliardo di dollari settimanali, la banca si posiziona come “golia dei giganti” in un mercato che, nel 2025, ha registrato utili record per 300 miliardi di dollari. La strategia è chiara: spendere ora per non restare indietro in un panorama finanziario dominato dalla tecnologia. L’intersezione tra la revisione dei dazi commerciali USA e l’ondata di investimenti in AI di JP Morgan delinea un panorama di incertezza ma anche di opportunità per le imprese B2B. Le aziende dovranno valutare attentamente le nuove tariffe, i possibili rimborsi e le potenziali partnership tecnologiche per mantenere la competitività a livello globale.





Articolo del 23/02/2026



