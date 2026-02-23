Nuova tempesta sulla politica daziaria USA e l'incognita Nvidia per i mercati

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Questa mossa ha spiazzato persino i funzionari dell'amministrazione, creando un clima di incertezza che grava sull'economia B2B mondiale.

La nuova normativa utilizzata impone un vincolo preciso: non è possibile discriminare tra i vari paesi. Questo significa che il mondo intero deve sottostare alla soglia del 15%. Paradossalmente la misura include ora nazioni pesantemente sanzionate come Russia e Corea del Nord, che erano state escluse dalle fasi iniziali. Le ripercussioni geopolitiche sono già evidenti:

- il Regno Unito e l'Australia si trovano ad affrontare tariffe più elevate;

- la Cina potrebbe paradossalmente beneficiare di cali significativi rispetto ai regimi precedenti;

- l'India ha deciso di sospendere i propri accordi commerciali con gli Stati Uniti;

- la Commissione Europea ha escluso categoricamente qualsiasi modifica ai patti esistenti;

- il potere di applicare questi dazi scadrà tra 150 giorni, a meno di un intervento del Congresso.

I membri repubblicani potrebbero però mostrarsi riluttanti a estendere la misura, data la forte impopolarità dei dazi doganali nei sondaggi d'opinione. Nonostante i tentativi della Casa Bianca di rassicurare le imprese sostenendo che le tariffe effettive non cambieranno drasticamente, resta il dubbio su come i vecchi accordi possano restare validi sotto un regime normativo che non esiste più. Il segretario al Tesoro Bessent ha persino minacciato l'uso di embargo verso i partner che non rispetteranno le intese passate. È uno scenario quasi surreale: gli USA che rischiano di isolarsi dal commercio mondiale.

Oltre alle tensioni diplomatiche, si apre una voragine legale. Le aziende stanno lottando per ottenere il rimborso di circa 170 miliardi di dollari versati per i dazi ora considerati illegali. Oltre 1.800 cause sono già state depositate presso la Corte di Commercio Internazionale degli USA. Con ogni probabilità, queste somme finiranno nelle casse delle società importatrici e non torneranno ai consumatori che hanno già pagato prezzi più alti.





I mercati finanziari globali restano in allerta. I futures europei hanno ceduto lo 0,5%, mentre l'indice S&P 500 perde lo 0,8% e il Nasdaq l'1%. L'attenzione è tutta rivolta ai risultati finanziari di Nvidia. La società più preziosa al mondo dovrà dimostrare la solidità del settore della AI. Le aspettative sono altissime:

- un aumento dell'utile per azione del 71% nel quarto trimestre fiscale;

- ricavi complessivi stimati in 65,9 miliardi di dollari;

- una previsione media di utile per azione di 7,76 dollari per il prossimo anno;

- stime variabili che oscillano tra un minimo di 6,28 e un massimo di 9,68 dollari;

- una possibile oscillazione del valore azionario del 6% in entrambe le direzioni dopo l'annuncio.

La fragilità della situazione attuale riflette una politica daziaria USA in costante mutamento, dove le decisioni legali si intrecciano con strategie aggressive. Il commercio mondiale osserva con apprensione, cercando di capire se la stabilità potrà essere recuperata o se la frammentazione economica diventerà la nuova norma.





Articolo del 23/02/2026



