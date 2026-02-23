La sfida di Johnson & Johnson e Microsoft per l'AI nella sanità: 50.000 professionisti pronti al cambiamento

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Questo progetto nasce dalla collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale ETS e gode del sostegno di Farmindustria e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

L'obiettivo centrale è modernizzare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) investendo sulle persone, considerate il vero motore dell'innovazione. Le competenze digitali medici e degli infermieri diventano fondamentali per gestire sistemi sanitari messi a dura prova dall'invecchiamento della popolazione e dalle malattie croniche. In un mercato B2B sempre più orientato alla tecnologia, la capacità di utilizzare l'AI in modo etico e sicuro definisce la qualità del servizio offerto al paziente. I professionisti oggi chiedono strumenti concreti: vogliono capire come questi algoritmi possano migliorare le diagnosi senza mai sostituire il giudizio umano. Il programma si focalizza su tre pilastri determinanti:

- alfabetizzazione digitale per padroneggiare gli strumenti di sanità connessa;

- senso critico per analizzare i dati prodotti dall'AI garantendo decisioni informate;

- capacità operativa per inserire queste soluzioni nei flussi di lavoro degli ospedali.

La formazione segue un modello ibrido che unisce incontri dal vivo e sessioni digitali su una piattaforma dedicata. Sono previsti moduli video e approfondimenti tecnici curati dagli esperti di Johnson & Johnson e Microsoft Italia. Questa struttura permette di raggiungere capillarmente ogni regione, rispettando le diverse esigenze dei contesti sanitari locali. La sicurezza dei dati e la trasparenza delle decisioni cliniche restano al centro del dibattito, poiché l'innovazione deve sempre tutelare il rapporto tra medico e paziente. Jacopo Murzi, managing director di Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia, ha spiegato che investire in questo campo significa costruire un sistema più equo e resiliente. L'idea è quella di valorizzare figure professionali centrali, garantendo allo stesso tempo la sostenibilità economica dell'intero comparto salute.

L'iniziativa si inserisce in una visione globale di trasformazione digitale B2B. Per Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia, "l'intelligenza artificiale ha il potenziale per trasformare profondamente il settore sanitario" .



Egli ha sottolineato come la formazione sia la chiave per trasformare le innovazioni in opportunità reali per la crescita del Paese. Non si tratta solo di software, ma di un cambiamento culturale necessario per rendere le cure più accessibili. Mirta Michilli di Fondazione Mondo Digitale ETS ha aggiunto che l'AI non sostituisce l'uomo, ma richiede un aggiornamento costante delle abilità per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Anche il mondo politico segue con attenzione questa evoluzione. L'onorevole Luciano Ciocchetti ha evidenziato come il Parlamento stia lavorando per rafforzare la sanità territoriale attraverso queste nuove competenze.

Il valore economico di questa operazione è evidente se si guardano i dati del settore farmaceutico. Carlo Riccini di Farmindustria ha rilevato una crescita enorme nelle molecole in sviluppo grazie all'AI, con tempi di ricerca ridotti drasticamente. Eppure, queste tecnologie funzionano solo se le persone sanno come usarle.



La senatrice Beatrice Lorenzin ha ricordato che la gestione dei dati e la sicurezza richiedono investimenti mirati e strategie nazionali solide. Infine, Francesco Saverio Mennini del Ministero della Salute ha precisato che l'innovazione deve liberare i medici dai carichi amministrativi, permettendo loro di dedicare più tempo ai pazienti. Il Futuro della Cura rappresenta dunque un passo concreto verso un SSN che guarda al domani con fiducia, mettendo al centro la formazione AI sanità come pilastro di crescita. La innovazione sistema sanitario nazionale passa inevitabilmente da questo connubio tra etica, tecnologia e competenze umane.

Articolo del 23/02/2026



