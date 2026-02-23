Inflazione: per l'ISTAT a gennaio +0,4% su mese e del +1,0% su anno

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





L'indice NIC gennaio mostra una variazione congiunturale dello 0,4% rispetto al mese precedente. Sebbene la tendenza generale sia verso una stabilizzazione, alcune voci di spesa mantengono una dinamica piuttosto vivace. In particolare, la crescita dei prezzi è alimentata da cinque comparti che guidano la classifica dei rincari:

- servizi relativi all'abitazione (+4,4%);

- tabacchi (+3,3%);

- servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+3,0%);

- beni alimentari non lavorati (+2,5%);

- beni alimentari lavorati (+1,9%).

La componente di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, si attesta al +1,7% mentre l'inflazione Italia 2026 al netto dei soli energetici è pari al +1,9%. Questi numeri suggeriscono che la pressione strutturale sui listini rimane più elevata rispetto all'indice generale. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa ISTAT, che aggrega i beni alimentari e i prodotti per la cura della casa e della persona, l'aumento su base annua è del +1,9%.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Un elemento distintivo di questo scenario economico è la netta divergenza tra il comparto dei beni e quello del terziario. Mentre i prezzi dei beni registrano una flessione del -0,2% su base tendenziale, i prezzi al consumo servizi corrono al +2,5%. Lo scarto di quasi tre punti percentuali evidenzia come il settore dei servizi stia assorbendo gli shock economici in modo differente rispetto alla produzione industriale e all'eCommerce.

A livello mensile, l'incremento dello 0,4% risente fortemente di una spinta decisa proveniente dagli energetici regolamentati, balzati dell'8,9% in poche settimane. A questo si sommano gli aumenti in altri ambiti rilevanti:

- servizi relativi all'abitazione (+1,9%);

- alimentari non lavorati (+1,2%);

- energetici non regolamentati (+1,1%);

- beni durevoli (+0,8%);

- servizi ricreativi e culturali (+0,7%).

L'unico settore che mostra un segno meno nel confronto con il mese di dicembre è quello dei servizi di trasporto, che calano del -3,8%. Questo ribasso stagionale contribuisce a bilanciare le tensioni riscontrate negli altri comparti energetici e alimentari.



L'inflazione acquisita per il 2026 si posiziona così allo 0,4%, sia per l'indice generale sia per la componente di fondo. Per quanto riguarda l'indice armonizzato IPCA, parametro fondamentale per il confronto con il resto dell'Europa, si osserva una diminuzione mensile dell'1,0%. Tale flessione è dovuta principalmente all'avvio dei saldi invernali nel settore abbigliamento e calzature, una dinamica che non viene contabilizzata nell'indice NIC. Su base annua l'IPCA conferma una crescita dell'1,0%.

Anche l'indice FOI, utilizzato comunemente per l'adeguamento dei valori monetari e dei canoni di affitto, segna un +0,8% su base annua con una variazione mensile dello 0,3%. La situazione attuale delinea un quadro di parziale sollievo per il potere d'acquisto, ma la persistenza di costi elevati nei servizi indica che la stabilità dei prezzi non è ancora uniforme. L'economia si muove in un equilibrio delicato tra il calo dei beni industriali e una domanda di servizi che mantiene i listini orientati verso l'alto.



È una sinfonia complessa che l'ISTAT fotografa con estrema precisione, restituendo l'immagine di un mercato in lenta trasformazione dove le dinamiche dei costi energetici continuano a giocare un ruolo di primo piano nonostante la frenata generale della corsa dei prezzi.

Articolo del 23/02/2026



