Il piano di Enel da 53 miliardi di euro che cambia il futuro dell'energia tra Europa e USA

La transizione energetica accelera il passo attraverso una strategia finanziaria imponente. Enel ha svelato i dettagli del suo nuovo piano industriale per il periodo tra il 2026 e il 2028, mettendo sul piatto investimenti lordi per 53 miliardi di euro. Questa cifra rappresenta un balzo in avanti di circa 10 miliardi rispetto alle stime precedenti, confermando la volontà del colosso energetico di consolidare la propria posizione nei mercati chiave. Il gruppo punta tutto su una crescita bilanciata che vede l'Europa e il Nord America come territori privilegiati per lo sviluppo di nuove infrastrutture e capacità produttiva.