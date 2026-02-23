Il piano di Enel da 53 miliardi di euro che cambia il futuro dell'energia tra Europa e USA

Il progetto si poggia su due pilastri fondamentali, equamente divisi nella dotazione di capitale: il Business Integrato e le Reti. Per quanto riguarda il fronte delle energie rinnovabili Enel prevede un impegno economico massiccio di 20 miliardi di euro. L'obiettivo operativo è chiaramente delineato:
- aumentare la capacità installata a oltre 80 GW dai 68 GW attuali;
- aggiungere circa 15 GW di nuova potenza entro il 2028;
- destinare il 50% dei capitali per le rinnovabili al mercato in Europa;
- concentrare gli altri investimenti nei paesi Tier 1, con una forte presenza negli USA;
- privilegiare l'eolico e le tecnologie di accumulo BESS per oltre il 75% della nuova capacità.
Questa espansione non riguarda solo i grandi impianti ma tocca da vicino anche il mercato dei consumatori finali. La strategia prevede di incrementare la base clienti sul mercato libero, portandola a 26 milioni di unità.
L'approccio scelto mira a offrire pacchetti che includono non solo gas ed elettricità, ma anche servizi di telecomunicazione e connettività. Si tratta di un'opportunità strategica nel B2B per le PMI e per il segmento residenziale, dove la fedeltà del cliente si costruisce sulla completezza dell'offerta. Per blindare la redditività negli Stati Uniti, l'azienda si affiderà a schemi contrattuali come i PPA, capaci di garantire flussi finanziari stabili nel lungo periodo.
Un ruolo centrale nella visione presentata a Milano durante il Capital Markets Day è occupato dagli investimenti reti elettriche. Con 26 miliardi di euro a disposizione, l'azienda intende ammodernare le infrastrutture per rispondere alla crescente domanda di elettrificazione. La distribuzione geografica di questi fondi è precisa:
- l'Italia assorbirà circa il 55% delle risorse dedicate alle reti;
- il 20% sarà destinato alla regione iberica;
- il 25% verrà investito in America Latina.
Questi sforzi porteranno la RAB (Regulated Asset Base) a toccare i 58 miliardi di euro, segnando una crescita del 22% rispetto ai dati di fine 2025. Nonostante l'entità dello sforzo economico, la direzione intrapresa sembra puntare verso una resilienza operativa maggiore, basata su reti più intelligenti e una produzione pulita sempre più programmabile. Il piano strategico Enel 2026-2028 non è solo una lista di numeri, ma un tentativo concreto di ridisegnare l'assetto energetico globale, puntando sulla solidità dei mercati regolati e sulla flessibilità tecnologica. I 53 miliardi stanziati rappresentano la base per una trasformazione che vede l'azienda protagonista in Europa e oltreoceano.
Clicca per ingrandire l'immagine
Articolo del 23/02/2026
marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -