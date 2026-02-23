Il piano di Enel da 53 miliardi di euro che cambia il futuro dell'energia tra Europa e USA

La transizione energetica accelera il passo attraverso una strategia finanziaria imponente. Enel ha svelato i dettagli del suo nuovo piano industriale per il periodo tra il 2026 e il 2028, mettendo sul piatto investimenti lordi per 53 miliardi di euro. Questa cifra rappresenta un balzo in avanti di circa 10 miliardi rispetto alle stime precedenti, confermando la volontà del colosso energetico di consolidare la propria posizione nei mercati chiave. Il gruppo punta tutto su una crescita bilanciata che vede l'Europa e il Nord America come territori privilegiati per lo sviluppo di nuove infrastrutture e capacità produttiva.


Il progetto si poggia su due pilastri fondamentali, equamente divisi nella dotazione di capitale: il Business Integrato e le Reti. Per quanto riguarda il fronte delle energie rinnovabili Enel prevede un impegno economico massiccio di 20 miliardi di euro. L'obiettivo operativo è chiaramente delineato:

- aumentare la capacità installata a oltre 80 GW dai 68 GW attuali;
- aggiungere circa 15 GW di nuova potenza entro il 2028;
- destinare il 50% dei capitali per le rinnovabili al mercato in Europa;
- concentrare gli altri investimenti nei paesi Tier 1, con una forte presenza negli USA;
- privilegiare l'eolico e le tecnologie di accumulo BESS per oltre il 75% della nuova capacità.

Questa espansione non riguarda solo i grandi impianti ma tocca da vicino anche il mercato dei consumatori finali. La strategia prevede di incrementare la base clienti sul mercato libero, portandola a 26 milioni di unità.


L'approccio scelto mira a offrire pacchetti che includono non solo gas ed elettricità, ma anche servizi di telecomunicazione e connettività. Si tratta di un'opportunità strategica nel B2B per le PMI e per il segmento residenziale, dove la fedeltà del cliente si costruisce sulla completezza dell'offerta. Per blindare la redditività negli Stati Uniti, l'azienda si affiderà a schemi contrattuali come i PPA, capaci di garantire flussi finanziari stabili nel lungo periodo.

Un ruolo centrale nella visione presentata a Milano durante il Capital Markets Day è occupato dagli investimenti reti elettriche. Con 26 miliardi di euro a disposizione, l'azienda intende ammodernare le infrastrutture per rispondere alla crescente domanda di elettrificazione. La distribuzione geografica di questi fondi è precisa:

- l'Italia assorbirà circa il 55% delle risorse dedicate alle reti;
- il 20% sarà destinato alla regione iberica;
- il 25% verrà investito in America Latina.


Questi sforzi porteranno la RAB (Regulated Asset Base) a toccare i 58 miliardi di euro, segnando una crescita del 22% rispetto ai dati di fine 2025. Nonostante l'entità dello sforzo economico, la direzione intrapresa sembra puntare verso una resilienza operativa maggiore, basata su reti più intelligenti e una produzione pulita sempre più programmabile. Il piano strategico Enel 2026-2028 non è solo una lista di numeri, ma un tentativo concreto di ridisegnare l'assetto energetico globale, puntando sulla solidità dei mercati regolati e sulla flessibilità tecnologica. I 53 miliardi stanziati rappresentano la base per una trasformazione che vede l'azienda protagonista in Europa e oltreoceano.


