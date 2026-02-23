Il mercato azionario USA cade: AI, tariffe e tempesta spingono gli investitori verso la prudenza

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Bank Wealth Management a Minneapolis. “Il mercato reagisce ai titoli: vendi prima, valuta dopo.” Venerdì la Corte Suprema ha emesso una decisione 6-3 che ha annullato le tariffe reciproche imposte dal presidente, giudicandole oltre i poteri presidenziali. Il presidente ha risposto minacciando un dazio temporaneo del 15% su tutte le importazioni, nonostante gli accordi commerciali già siglati. La notizia ha aumentato la volatilità, soprattutto in un contesto geopolitico già teso in Medio Oriente. Nel frattempo, il prezzo dell’oro è salito del 2,6% grazie al volo verso beni sicuri. Hainlin ha commentato: “La decisione della Corte non era inaspettata, ma sommare incertezze geopolitiche, tariffe e potenziale AI displacement spinge gli investitori a riconsiderare il rischio.” Una tempesta invernale ha seppellito gran parte del Nord‑Est degli Stati Uniti sotto più di 15 cm di neve, paralizzando i voli. Gli aeroporti di New York hanno cancellato tra l’89 % e il 98 % dei voli. I titoli delle compagnie aeree e del settore viaggi hanno perso rispettivamente il 3,8% e il 3,7%.

Anche il Dow Transports è sceso del 2,9%. Con 77 società dell’S&P 500 ancora in attesa di risultati, la stagione degli utili del quarto trimestre si avvicina alla conclusione. Questa settimana sono attesi i dati di Nvidia, leader nella produzione di chip per AI, seguiti da Home Depot, Lowe’s, Salesforce e Universal Health Services. Finora il 73 % delle aziende che hanno già comunicato ha superato le aspettative, facendo salire le previsioni di crescita annuale degli utili dell’S&P 500 al 13,9 %, rispetto all’8,9 % di inizio anno (fonte LSEG). Gli indici hanno chiuso così:

- Dow Jones Industrial Average -821,91 punti, -1,66 %, a 48.804,06;

- S&P 500 -71,76 punti, -1,04 %, a 6.837,75;

- Nasdaq Composite -258,80 punti, -1,13 %, a 22.627,27. Tra i 11 settori dell’S&P 500, quello finanziario è stato il più penalizzato, mentre i beni di consumo di base hanno guidato i guadagni. L’indice sanitario è avanzato dell’1,2 % grazie a un +4,9 % di Eli Lilly, che ha superato il concorrente Novo Nordisk nella prova di un farmaco contro l’obesità.



Altri titoli in evidenza:

- Domino’s Pizza +4,1 % dopo risultati di vendite migliori delle previsioni;

- PayPal +5,8 % a seguito di voci su possibili offerte di acquisizione. Sul NYSE i titoli in calo hanno superato quelli in rialzo con un rapporto di 2,2 a 1; sul Nasdaq il rapporto è 2,29 a 1. L’S&P 500 ha registrato 41 nuovi massimi settimanali e 18 nuovi minimi, mentre il Nasdaq ha toccato 67 massimi e 264 minimi. Il volume complessivo è stato di 18,39 miliardi di azioni, al di sotto della media di 20,62 miliardi degli ultimi venti giorni. Il panorama attuale suggerisce un ritorno alla cautela per gli investitori B2B, che devono bilanciare opportunità di AI con la volatilità derivante da politiche commerciali e fattori meteorologici estremi.

Articolo del 23/02/2026



