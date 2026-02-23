FTSE MIB avanza: scopri perché gli investimenti corporate in Italia stanno cambiando il panorama

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Anche Tenaris ha beneficiato di un rialzo del 2,1 % dopo che Stifel ha aumentato il target price a 57 dollari, mantenendo la raccomandazione di acquisto.

Nel comparto bancario, BPM, Unipol e Generali hanno chiuso in territorio positivo, avvicinandosi all’1 %, contribuendo a una leggera resilienza del settore finanziario in una giornata caratterizzata da una buona domanda di BTP. Al contempo, UniCredit e Intesa Sanpaolo hanno chiuso appena sotto il livello di equilibrio.

Il segmento industriale è stato più debole, influenzato dalla decisione dell’Unione Europea di sospendere l’attuazione del trattato commerciale con gli Stati Uniti, a seguito delle nuove tariffe imposte dal presidente Trump su schemi di emergenza economica.

Performance FTSE MIB e la spinta degli investimenti corporate in Italia sembrano delineare una dinamica di mercato più robusta, soprattutto nella zona di Milano, dove la concentrazione di imprese e istituzioni finanziarie amplifica l’impatto di queste mosse strategiche.

