Il principale indice di Borsa Italiana è salito dello 0,5 % a 46.699 punti lunedì, superando i concorrenti europei grazie a notizie positive su investimenti corporate in Italia e a un leggero sostegno del settore finanziario.

Tra le aziende più in evidenza, Enel ha registrato un balzo del 6,8 % dopo aver annunciato un piano di investimento energetico 2026‑28 da 53 miliardi di euro, destinato a rete, rinnovabili e crescita della clientela. Parallelamente, il gruppo ha dichiarato un programma di riacquisto azioni da 1 miliardo di euro, segnale di fiducia verso gli azionisti.

Il marchio di moda Moncler ha guadagnato l’1,8 % proseguendo l’impennata del 14 % registrata il giorno precedente, sostenuta dai risultati del quarto trimestre, che hanno superato le aspettative di mercato.


Anche Tenaris ha beneficiato di un rialzo del 2,1 % dopo che Stifel ha aumentato il target price a 57 dollari, mantenendo la raccomandazione di acquisto.

Nel comparto bancario, BPM, Unipol e Generali hanno chiuso in territorio positivo, avvicinandosi all’1 %, contribuendo a una leggera resilienza del settore finanziario in una giornata caratterizzata da una buona domanda di BTP. Al contempo, UniCredit e Intesa Sanpaolo hanno chiuso appena sotto il livello di equilibrio.

Il segmento industriale è stato più debole, influenzato dalla decisione dell’Unione Europea di sospendere l’attuazione del trattato commerciale con gli Stati Uniti, a seguito delle nuove tariffe imposte dal presidente Trump su schemi di emergenza economica.

Performance FTSE MIB e la spinta degli investimenti corporate in Italia sembrano delineare una dinamica di mercato più robusta, soprattutto nella zona di Milano, dove la concentrazione di imprese e istituzioni finanziarie amplifica l’impatto di queste mosse strategiche.



FTSE MIB avanza: scopri perché gli investimenti corporate in Italia stanno cambiando il panorama
Articolo del 23/02/2026

