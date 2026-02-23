FTSE MIB avanza: scopri perché gli investimenti corporate in Italia stanno cambiando il panorama

Il principale indice di Borsa Italiana è salito dello 0,5 % a 46.699 punti lunedì, superando i concorrenti europei grazie a notizie positive su investimenti corporate in Italia e a un leggero sostegno del settore finanziario.
Tra le aziende più in evidenza, Enel ha registrato un balzo del 6,8 % dopo aver annunciato un piano di investimento energetico 2026‑28 da 53 miliardi di euro, destinato a rete, rinnovabili e crescita della clientela. Parallelamente, il gruppo ha dichiarato un programma di riacquisto azioni da 1 miliardo di euro, segnale di fiducia verso gli azionisti.
Il marchio di moda Moncler ha guadagnato l’1,8 % proseguendo l’impennata del 14 % registrata il giorno precedente, sostenuta dai risultati del quarto trimestre, che hanno superato le aspettative di mercato.