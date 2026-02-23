Classifica della reputazione aziendale 2026: chi sale e chi scende tra i grandi leader in Italia

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





L’analisi evidenzia come la percezione pubblica sia un mosaico composto da performance finanziarie e utilità collettiva. Andrea Orcel si conferma il profilo più performante grazie a una gestione che unisce risultati concreti e un racconto mediatico efficace. Accanto a lui resta in fascia alta Carlo Messina. Il Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo consolida un posizionamento di sistema che poggia su una narrazione ordinata e rassicurante. Ma non per tutti il percorso è lineare. La reputazione è un bene fragile che risente immediatamente di eventi esogeni. Lo dimostra il crollo di Luigi Lovaglio di MPS MedioBanca che scivola a 17 punti a causa di uno spostamento del frame verso cronache giudiziarie che hanno oscurato i dati economici.

Anche Pier Silvio Berlusconi subisce un rallentamento nella sua corsa. Il leader di MFE si attesta a 74 punti risentendo di alcune ombre prodotte da casi mediatici esterni al perimetro aziendale che hanno però invaso il racconto del brand.

Questo fenomeno dimostra che quando la comunicazione si trasforma in un campo di battaglia la figura del vertice viene chiamata in causa indipendentemente dai numeri del business. Nel settore industria l'innovazione cammina di pari passo con la sicurezza nazionale. Roberto Cingolani e Giuseppe Cossiga occupano uno spazio crescente nel dibattito pubblico. La difesa e l'aerospazio non sono più comparti isolati ma diventano simboli della sovranità tecnologica europea.

Esistono poi figure capaci di trasformare la transizione ecologica in un valore aspirazionale. Cristina Scocchia di Illycaffè entra in classifica con 80,4 punti portando con sé un modello che unisce sostenibilità e cura della filiera. Al contrario Leonardo Maria Del Vecchio paga un trimestre difficile dove le tensioni di governance hanno pesato più delle sue doti di deal maker fermando il punteggio a 18,3 punti. Nel campo dell'energia la partita si gioca sulla credibilità tecnica e sulla trasparenza. Giuseppina Di Foggia domina il comparto grazie a una comunicazione basata su grandi progetti infrastrutturali.



Seguono nomi storici dell'economia nazionale:

- Flavio Cattaneo di Enel con 81,4 punti;

- Gianluca Artizzu di Sogin con 75,3 punti;

- Renato Mazzoncini di A2A con 71,7 punti;

- Claudio Descalzi di Eni con 70,7 punti.

La vera novità in questo ambito è l'ingresso di Gianluca Artizzu. Attraverso una operazione verità su tempi e costi del decommissioning l'amministratore delegato di Sogin ha riportato l'attenzione sul recupero dei siti e sul futuro del nucleare. Nelle infrastrutture la percezione del pubblico oscilla tra la visione del futuro e i disagi quotidiani. Stefano Donnarumma di Ferrovie dello Stato presidia l'area dell'innovazione e della sicurezza con 78,5 punti. Altri protagonisti come Pietro Salini di Webuild e Arrigo Giana di ASPI devono gestire la volatilità tipica dei grandi cantieri. In questo contesto si muove anche Jörg Eberhart di ITA Airways che prosegue in un percorso di consolidamento istituzionale.





Il settore della salute premia chi sa coniugare impresa e impegno pubblico. Marcello Cattani di Farmindustria risulta il più efficace nella sua azione di advocacy. Seguono professionisti come Sergio Dompé e Lucia Aleotti di Menarini che mantengono profili solidi. Chi invece opera in contesti legati a nomine politiche o brand sotto pressione mediatica risulta più vulnerabile alle fluttuazioni del rating. Giovanni Migliore e Marco Centenari del San Raffaele mostrano come la cornice del periodo influenzi pesantemente il risultato finale. La gestione della leadership e governance nel 2026 richiede dunque una vigilanza costante perché la reputazione non è un premio alla carriera ma un equilibrio dinamico che va alimentato ogni giorno con trasparenza e coerenza. In sintesi la capacità di comunicare l'innovazione e la stabilità resta la chiave per scalare le classifiche dei top manager italiani.

