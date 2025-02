Saipem resta nel mirino degli "short seller" a Piazza Affari





Quali sono le società di Borsa Italiana più bersagliate dalle vendite allo scoperto, una pratica finanziaria nota come "short selling"?

L'ultima rilevazione della CONSOB sulle posizioni nette corte (PNC) offre uno spaccato interessante. In testa alla classifica troviamo ancora Saipem, con 4 PNC che equivalgono al 4,99% del capitale. Un dato in leggera flessione rispetto alla settimana precedente, quando le PNC rappresentavano il 5,01%. A seguire, Cnh Industrial, società quotata sul mercato Global Equity, si posiziona al secondo posto con 4 PNC pari al 2,83% del capitale, in linea con il 2,84% registrato sette giorni prima.