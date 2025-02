Germania, da locomotiva d'Europa a fanalino di coda: quali sono le sfide per il futuro?





Chiunque otterrà la vittoria nelle prossime elezioni federali tedesche, le più incerte degli ultimi anni, si troverà di fronte una sfida ardua: rilanciare l'economia della Germania, che ha perso il suo ruolo di motore trainante dell'Europa. Da ormai due anni, l'economia tedesca è in una fase di stagnazione e la situazione potrebbe peggiorare a causa delle tensioni commerciali internazionali, in particolare quelle legate ai dazi imposti dagli USA. Secondo l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi), i cittadini tedeschi si recheranno alle urne con una forte preoccupazione per la situazione economica del Paese.