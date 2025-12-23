Perché il listino di Milano vola sopra i 44 mila: la mossa chiave della politica fiscale italiana 2024

Il mercato azionario italiano ha chiuso la giornata in lieve rialzo, un segnale robusto che mantiene l’indice principale vicino ai picchi raggiunti oltre due decenni fa. L'andamento FTSE MIB Italia ha visto una progressione marginale, portando l’indice a quota 44.607 punti. Questo risultato riflette l'ottimismo degli operatori finanziari che stanno attentamente valutando le prospettive di stabilità e le prossime manovre di politica economica domestica. Il sentiment positivo, orientato verso il lungo periodo e focalizzato sulla sostenibilità, è chiaramente percepibile a Piazza Affari.

La fiducia si è consolidata dopo l'approvazione della manovra di bilancio da parte del Senato italiano.



Questa misura è centrale: essa mira a sostenere le famiglie con reddito medio attraverso una riduzione della pressione fiscale. Ma la notizia che ha rassicurato maggiormente gli investitori riguarda i conti pubblici. La manovra, infatti, definisce gli obiettivi di spesa e di entrata per il prossimo esercizio, mostrando una chiara intenzione di mantenere la disciplina.

Il piano di politica fiscale italiana 2024 proietta il deficit bilancio Italia UE al 2,8% per il prossimo anno. Mantenere il disavanzo al di sotto della soglia critica del 3% imposta dall’Unione Europea (UE) è un elemento cruciale per la credibilità finanziaria di Roma e per la percezione di affidabilità tra gli investitori istituzionali che monitorano attentamente il rispetto dei parametri europei.

Questa lenta ma costante opera di consolidamento del quadro fiscale italiano ha generato effetti diretti sul mercato obbligazionario. I Titoli di Stato italiani, i BTP, continuano a sovraperformare i corrispettivi francesi e tedeschi, suggerendo che gli investimenti BTP outperformed sono visti come una scelta relativamente più solida nel contesto della zona Euro, grazie alla ritrovata cautela fiscale.


Ciononostante, i rialzi per i titoli bancari di maggior peso sono stati limitati. La ragione è da ricercare oltreoceano. Un dato sul Prodotto Interno Lordo (PIL) statunitense, più forte delle attese, ha spinto al rialzo i rendimenti dei Treasury USA, riducendo l'attrattiva relativa degli asset europei in un contesto di tassi globali in crescita.

Nel comparto dei titoli a elevata capitalizzazione, non tutti hanno seguito il trend rialzista. Campari, per esempio, ha registrato un calo dell’1,3%. Questa diminuzione è arrivata dopo l'annuncio che la holding Lagfin ha recuperato la piena disponibilità di azioni che erano state precedentemente sequestrate a seguito di un accordo raggiunto con le autorità fiscali.


