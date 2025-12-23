La trasformazione digitale PMI Europa al bivio: il nuovo SME Digital Growth Index 2025 e la sfida competenze digitali Italia B2B



L'indice medio UE ha raggiunto il 42,88%, segnando un aumento rispetto al 40,2% dell'anno precedente. Ciononostante, gli ecosistemi digitali più maturi continuano a distanziare gli altri, creando un vero e proprio divario strutturale.

I Paesi leader mantengono le posizioni di vertice, dimostrando la forza dei loro ecosistemi consolidati.

Ecco la top 5 della classifica generale:

- Danimarca (66,35%);

- Malta (63,14%);

- Paesi Bassi (59,86%);

- Finlandia (58,40%);

- Irlanda (56,86%).

All'opposto, Stati come Slovacchia (33,14%), Bulgaria (26,58%), e Romania (26,43%) registrano ritardi strutturali persistenti, evidenziando le difficoltà nell’implementare le riforme necessarie.

L'analisi comparativa tra il 2025 e il 2024 rivela velocità di trasformazione molto diverse. Alcuni Paesi, infatti, hanno mostrato accelerazioni ben superiori alla media UE (+2,66%). L’Austria, per esempio, ha registrato un notevole +6,05%, seguita da vicino da Portogallo (+4,82%), Finlandia (+4,41%), Irlanda (+4,13%) e Lituania (+4,05%).



Questi percorsi di rafforzamento digitale sono risultati molto più dinamici rispetto al panorama europeo generale.

Un secondo gruppo di economie più consolidate, che include Germania (+3,71%), Belgio (+3,44%), Paesi Bassi (+3,36%), Malta (+3,01%) e Danimarca (+2,95%), continua a crescere a un ritmo costante, sebbene più moderato. La situazione non è positiva ovunque. La Spagna ha registrato una stagnazione (–0,08%) e la Svezia addirittura un rallentamento (–1,49%), indicando segnali di flessione nell’indice complessivo.

Le PMI Europa sono valutate in base a cinque dimensioni fondamentali per la loro maturità digitale. La Presenza Digitale è emersa come fattore decisivo per la differenziazione competitiva. Malta (73,26%), Danimarca (69,79%) e Svezia (66,35%) eccellono nella visibilità online e nell'ingaggio digitale dei clienti. La Germania, in particolare, ha mostrato il maggior incremento annuale (+7,42%), rafforzando in modo netto le strategie di comunicazione e posizionamento online.





Per quanto riguarda il Commercio Digitale, che misura l'abilità delle imprese di effettuare transazioni elettroniche, l'eCommerce è sempre più cruciale. Spiccano Lituania (70,76%), Austria (64,07%) e Danimarca (62,75%). L’Austria ha segnato la crescita annua più significativa (+10,14%), dimostrando che investimenti mirati nella vendita online, nei sistemi di pagamento e nella logistica digitale possono rafforzare rapidamente la competitività delle PMI.

Le Infrastrutture Tecnologiche si confermano un elemento imprescindibile per la trasformazione digitale PMI Europa. I leader sono Danimarca (77,95%), Finlandia (77,40%) e Svezia (71,12%), che offrono ambienti imprenditoriali altamente connessi. La Polonia si è distinta per un'impressionante crescita del 12,37% grazie all’espansione della connettività e all’adozione massiccia di servizi cloud.

La dimensione Ricerca e Innovazione è la più proiettata verso il futuro.



Qui, la Danimarca (61,74%), i Paesi Bassi (59,70%), il Belgio (54,80%) e la Croazia (53,80%) mostrano una diffusione avanzata di processi decisionali data driven

- e di capacità supportate dall'AI. La Svezia ha registrato l’incremento annuo più rapido (+10,89%), suggerendo un passaggio rapido dalla sperimentazione all’integrazione sistematica di strumenti digitali avanzati.

Le Competenze Digitali presentano l'evoluzione più complessa, con una media europea del 39,42%. Finlandia (66,49%), Danimarca (63,38%) e Belgio (62,84%) mantengono una forte dotazione di talenti. Curiosamente, alcune economie digitalmente avanzate hanno visto una riduzione del personale ICT interno. Questo suggerisce che le aziende potrebbero star spostando l'attenzione verso competenze esternalizzate, funzioni tecniche basate sul cloud e capacità operative assistite dall'AI.

Nel panorama europeo, la posizione dell’Italia nello SME Digital Growth Index 2025 continua a destare preoccupazione, nonostante una crescita complessiva.



Il Paese si colloca al 21° posto (in calo rispetto al 19° dell’anno scorso), con un punteggio di 38,92%, significativamente sotto la media UE del 42,88%.

Il profilo italiano è composito: l'Italia vanta una solida dotazione infrastrutturale (54,40%), superiore alla media europea (50,30%), con una crescita annua importante (+4,41%). Questo dato certifica che la base tecnologica, in termini di connettività e servizi digitali, è adeguata e rappresenta un fattore abilitante cruciale per la trasformazione digitale PMI Europa. Anche sul fronte del Commercio Digitale (19,9%), l’Italia mostra una dinamica positiva (+3,50%), superiore alla crescita media UE (+0,9%).

Ciononostante, le criticità maggiori risiedono nelle dimensioni più immateriali della digitalizzazione. Le aree di Ricerca e Innovazione (29,16%) e, soprattutto, le Competenze Digitali (29,05%) rimangono molto al di sotto della media continentale. Inoltre, la voce Competenze Digitali

- è l'unica ad aver registrato una contrazione rispetto all’anno precedente (-0,78%).



Questo disequilibrio è evidente: se da un lato le infrastrutture crescono, dall'altro la capacità di assorbimento organizzativo e umano nelle piccole e medie imprese italiane fatica a tenere il passo. Il divario nelle competenze digitali Italia B2B limita l’impatto reale del digitale su produttività e innovazione.

La lezione fondamentale che emerge dallo SME Digital Growth Index 2025 è chiara: la futura competitività delle PMI Europa non si baserà più solo sull'adozione degli strumenti digitali di base. La vera differenza sarà la capacità di integrare tecnologie avanzate nei processi aziendali. Questo scenario si lega strettamente alle evidenze sull’Intelligenza Artificiale (AI). Le imprese che hanno già raggiunto una maggiore maturità digitale sono anche quelle più pronte a cogliere le opportunità offerte dall'AI.

Assistiamo a una transizione cruciale, che va dagli strumenti di AI generativa agli AI Agents

- operativi, capaci di automatizzare funzioni critiche come marketing, vendite e gestione interna.



I Paesi che mostrano una maggiore adozione AI piccole imprese registrano margini più elevati di crescita e redditività. L’indice, dunque, non è solo una fotografia della maturità attuale. È un indicatore prezioso per identificare gli ecosistemi pronti a capitalizzare sulla prossima fase della trasformazione digitale PMI Europa, dove l'AI sarà l’elemento decisivo per garantire una crescita sostenibile e una competitività globale.