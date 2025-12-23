L'oro sfonda quota 4.400 dollari e il rame vola: ecco le nuove dinamiche per gli investimenti metalli preziosi e l'outlook economico globale 2026





L'argento non è rimasto indietro. Le quotazioni hanno raggiunto i massimi storici, avvicinandosi a 69,50 dollari. L'aumento è stato vertiginoso, pari al 134% su base annua. Questo slancio è alimentato principalmente dalle crescenti aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve (FED). Un altro fattore determinante è l'escalation delle tensioni geopolitiche, in particolare quelle tra gli Stati Uniti (USA) e il Venezuela, che indirizzano i capitali verso asset considerati sicuri.

Nonostante i venti favorevoli per i metalli, il settore delle criptovalute ha mostrato segnali di forte debolezza. Il Bitcoin ha registrato un calo dell'1,10%, scendendo a 87.582 dollari. La criptovaluta ha perso oltre il 22% nel quarto trimestre del 2025. L'anno si avvia a concludersi come il peggiore per il Bitcoin dal 2018. Nonostante venerdì scorso siano scadute opzioni per un valore di 23 miliardi di dollari, un evento che a volte genera volatilità positiva, il sentiment

- generale rimane pesantemente negativo. Sebbene società come Strategy e Coinbase abbiano recuperato terreno nelle prime ore del giorno dopo un modesto rimbalzo del Bitcoin sopra i 90.000 dollari, la pressione di vendita generalizzata sul mercato crypto continua a pesare sul settore.





Parallelamente, si è registrato un significativo indebolimento del dollaro USA su tutta la linea. L'Indice del Dollaro USA è sceso a 98,04, con un deprezzamento vicino al 10% per l'intero anno. Il dollaro risente delle diffuse aspettative di molteplici riduzioni dei tassi di interesse da parte della FED nel 2026. L'euro ha approfittato della situazione, con il cambio EUR/USD in aumento dello 0,17%, toccando 1,18 dollari. Questo valore si avvicina ai massimi degli ultimi due mesi. Le valute dei mercati emergenti, compreso il dollaro australiano, hanno sovraperformato, beneficiando di una divergenza nelle politiche delle banche centrali mondiali. Tutto ciò rimodella l'outlook economico globale 2026

- per le aziende che operano con import ed export.

Nel frattempo, i listini azionari di Wall Street hanno mostrato una decisa ripresa. L'indice S&P 500 ha guadagnato lo 0,88% e il Nasdaq Composite è salito dell'1,31%, estendendo una serie positiva di tre giorni. A guidare il rialzo è stato un rinnovato ottimismo nel settore dell'AI. Le indicazioni ottimistiche sui risultati finanziari fornite da Micron hanno dato un forte impulso al comparto.



Oracle ha registrato un notevole incremento del 3% sulla scia del progresso nell'accordo con TikTok. Nvidia ha continuato la sua avanzata, dopo che sono circolate indiscrezioni sulla ripresa delle spedizioni di chip H200 in Cina, previste per metà febbraio.

Per le industrie e le aziende che dipendono dai beni industriali, il rame si è mosso verso i massimi da diversi mesi. I futures sul rame si sono diretti verso i 5,50 dollari per libbra. In questo modo si sono avvicinati ai massimi di cinque mesi. Il metallo è in procinto di realizzare il suo guadagno annuale più robusto dal 2009, con un incremento del 34,6% anno su anno. La spinta arriva da un mix di fattori.

- continue interruzioni della produzione nelle miniere;

- commissioni di raffinazione storicamente basse;

- aspettative positive per la domanda a lungo termine legata agli investimenti nelle infrastrutture.

Questi movimenti sono cruciali per le strategie B2B mercato materie prime. Permettono alle aziende di calibrare l'acquisto e la gestione del rischio.

Anche il petrolio ha mantenuto i guadagni, con il greggio WTI scambiato vicino a 57,95 dollari.



Si tratta di un aumento di circa il 5% nell'arco di quattro sessioni. L'incremento è legato all'intensificazione del blocco navale in Venezuela da parte degli USA, con il sequestro di diverse petroliere. Il Presidente Trump ha dichiarato che gli USA manterranno il petrolio sequestrato. Questo aggiunge incertezza all'offerta globale, anche se le esportazioni venezuelane rappresentano meno dell'1% del totale mondiale. Il rischio geopolitico, insomma, continua a prezzare le commodity energetiche.