L’export extra UE si stabilizza: ecco i dati Istat commercio estero che svelano il segreto del surplus



Se da un lato l'aumento delle vendite di beni strumentali (+4,2%) e di beni intermedi (+0,7%) ha contribuito a mantenere il bilancio fermo, c’è stata una riduzione importante nelle esportazioni di energia (-9,2%). Anche i beni di consumo hanno mostrato segni di debolezza, con una flessione sia per i durevoli (-1,1%) sia per i non durevoli (-3,5%). Sul fronte delle importazioni, la situazione è più chiara: si è registrata un’ampia contrazione congiunturale pari al 7,4%. Questa diminuzione è stata guidata principalmente dal calo drastico degli acquisti di beni di consumo non durevoli (-21,0%). L'unica eccezione a questo trend di ribasso è stata rappresentata dall’incremento delle importazioni di beni intermedi, in crescita dell’1,6%. Se allarghiamo lo sguardo ai primi undici mesi del 2025, la performance dell’export extra UE è positiva (+2,0%), consolidata se si esclude la componente energetica (+2,5%). L'import ha una crescita più sostenuta, raggiungendo il +3,8%. Ciononostante, l’Italia mantiene un significativo avanzo commerciale totale con i Paesi extra UE, attestandosi a +47,6 miliardi di euro, sebbene sia in lieve calo rispetto ai +50,6 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.



A novembre 2025 l'avanzo commerciale ha raggiunto i 6.918 milioni di euro, un miglioramento evidente rispetto ai 5.358 milioni dello stesso mese del 2024. Il fattore determinante per questa crescita è il minor peso del deficit energetico, che si è ridotto a -3.152 milioni (contro i -4.177 milioni di un anno prima). Questo rafforza l’importanza dell’Avanzo commerciale non energetico: i prodotti non energetici hanno generato un surplus di 10.070 milioni, in aumento rispetto ai 9.536 milioni di novembre 2024. Questo dato è fondamentale per valutare la solidità strutturale del sistema produttivo nazionale. Analizzando la dinamica su base annua, la flessione complessiva dell'export è stata del 3,3% a novembre, un peggioramento rispetto al +4,1% registrato in ottobre. Le cause principali di questa contrazione sono da ricercare nel crollo delle vendite di energia (-37,8%), beni di consumo durevoli (-27,2%) e beni strumentali (-6,3%). Al contrario, l'export di beni intermedi è aumentato con decisione, segnando un +11,9%. Per quanto riguarda il quadro geografico, si osservano notevoli variazioni nell’interscambio commerciale: Le esportazioni hanno subito forti riduzioni verso alcuni partner chiave, come: Turchia (-41,1%); Paesi ASEAN (-21,6%); Regno Unito (-18,0%); Paesi MERCOSUR (-5,8%); Stati Uniti (-3,0%).



Si notano comunque aree di forte crescita per l’Export Italia extra UE, in particolare verso: Paesi OPEC (+18,8%); Svizzera (+12,2%).

Anche le importazioni presentano un quadro disomogeneo. La contrazione tendenziale più severa riguarda i Paesi OPEC (-34,6%), a causa principalmente della diminuzione dei costi energetici. Diminuiscono gli acquisti anche da Svizzera (-14,1%), Regno Unito (-12,6%), Stati Uniti (-8,2%), Turchia (-6,8%) e Cina (-4,2%). Al contrario, l'Italia ha aumentato le sue importazioni da Paesi ASEAN (+19,4%), India (+2,7%) e Paesi MERCOSUR (+2,6%). I dati Istat relativi al commercio estero evidenziano quindi una continua rimodulazione delle rotte commerciali globali, un aspetto cruciale per tutte le aziende che partecipano attivamente all'Interscambio commerciale B2B.