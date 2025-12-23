Il piano InvestEU da 50 milioni: come la robotica avanzata B2B di Comau rafforza l'industria italiana



L'operazione riflette pienamente gli obiettivi di due pilastri della strategia dell'Unione Europea. Si inserisce infatti nel programma InvestEU, il principale strumento dell'UE per catalizzare gli investimenti, e risponde alle ambizioni di TechEU. Quest'ultima è un'iniziativa del Gruppo BEI pensata per mobilitare 250 miliardi di euro nell’arco dei prossimi tre anni. L'obiettivo primario è chiaro: favorire l'autonomia tecnologica europea sostenendo attivamente le imprese impegnate nella transizione green e digitale. Una Vicepresidente della BEI, Gelsomina Vigliotti, ha sottolineato l'importanza di questa azione. Ha spiegato come sostenere l’innovazione industriale europea e la transizione verso un modello produttivo più digitale, sostenibile e competitivo sia una priorità essenziale al centro del programma InvestEU. Ha aggiunto che investire in settori chiave come la robotica avanzata B2B, l’automazione e l’e-mobility significa concretamente rafforzare la leadership tecnologica dell’Europa, sostenere l’occupazione qualificata e accompagnare le aziende europee nelle grandi trasformazioni industriali in corso.



Il finanziamento BEI innovazione garantisce a Comau le risorse necessarie per estendere le sue tecnologie di automazione industriale europea ben oltre il tradizionale settore automobilistico. L’azienda mira a diversificare l’applicazione della sua tecnologia, entrando in comparti estremamente eterogenei e ad alta intensità tecnologica. Le risorse finanziarie saranno impiegate per sostenere progetti specifici ad alto impatto tecnologico:

- Energie rinnovabili: sviluppo di soluzioni innovative per le celle a combustibile a idrogeno;

- E-mobility: automazione dei processi produttivi e delle procedure di riciclo per le batterie destinate ai veicoli elettrici e per sistemi di stoccaggio stazionario;

- Settori pesanti: creazione di applicazioni avanzate dedicate all’aerospazio, alla cantieristica navale e al complesso ambito della logistica;

- Digitalizzazione: evoluzione delle macchine utensili e dei sistemi digitali fondamentali per la manifattura del futuro. L'ampliamento delle competenze di Comau in questi settori strategici non solo consolida la sua posizione di leader nella robotica avanzata B2B, ma assicura all'Italia un ruolo di primo piano nel panorama dell'automazione industriale europea.



La capacità di sviluppare internamente soluzioni per l'idrogeno e per il ciclo vita delle batterie per l'e-mobility è fondamentale. Il trasferimento di know-how

- dall’automotive ad altri comparti, come l’aerospazio e la logistica, dimostra la versatilità e l'alto livello di specializzazione raggiunto nel nostro Paese. Questo approccio sistemico è esattamente ciò che serve per completare la transizione green e digitale che l'Europa sta chiedendo alle sue imprese.