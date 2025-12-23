Il nuovo “Your Year” di ChatGPT mostra le abitudini di conversazione



La funzione è accessibile a tutti i piani, dal gratuito al Pro, a condizione che l'utente abbia mantenuto attive le impostazioni di reference saved memories

- e reference chat history

- e abbia superato un volume minimo di interazioni. Il riepilogo è strutturato per essere coinvolgente. Inizia con una poesia generata dall'AI per contestualizzare l'anno dell'utente. Poi arrivano i numeri: statistiche precise sul numero totale di messaggi scambiati, le immagini generate e, perfino, il giorno in cui si è registrato il picco massimo di utilizzo. Questi dati offrono una visuale analitica, perfetta per chi cerca strumenti analisi utilizzo AI. Ciononostante, vedere queste cifre nero su bianco ha avuto un impatto sorprendente su molti. Alcuni utenti, condividendo i loro resoconti sulle piattaforme sociali, hanno ammesso di non essersi resi conto del livello di dipendenza raggiunto. Un professionista ha scritto in un post: "Sapevo di avere un problema con quanto usavo ChatGPT, ma non mi ero reso conto di quanto fosse grave finché non ho visto le statistiche".



Questo entusiasmo con cui si affidano dettagli personali e professionali all’AI pone il tema della privacy AI aziendale in primo piano. Le aziende che adottano l'AI per l'adattamento digitale imprese devono riflettere attentamente sull'archiviazione e sulla sicurezza dei dati che passano attraverso questi chatbot. Queste riflessioni sono acuite dalle recenti problematiche di sicurezza. Solo il mese scorso, la stessa OpenAI ha dovuto confermare una violazione dei dati. Questo evento sottolinea la necessità di estrema cautela nell'interagire con sistemi che memorizzano attivamente le conversazioni, specialmente quando queste conversazioni riguardano dati sensibili o strategie aziendali. Se la quantità di informazioni memorizzate da ChatGPT solleva legittime preoccupazioni, è importante sapere che il controllo è nelle mani dell'utente. Le impostazioni relative alla memoria sono attive per impostazione predefinita, ma possono essere modificate facilmente. Per esercitare maggiore cautela nella gestione dati utente AI, basta accedere a Settings, poi a Personalisation

- e infine a Manage Memories.



Da questa sezione è possibile disattivare la funzione di memorizzazione in toto o procedere alla cancellazione selettiva delle interazioni che si preferisce non vengano ricordate dal chatbot. Le imprese devono istruire i loro dipendenti su queste configurazioni essenziali per mitigare i rischi legati alla fuga di informazioni.