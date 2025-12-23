Il momento d'oro: l'investimento in metalli preziosi che sta battendo Wall Street



Anche i futures

- sull'oro per la consegna di febbraio sono aumentati in modo significativo, arrivando a 4.509,80 dollari. Questo rialzo non è isolato; è parte di un più ampio riposizionamento strategico dei capitali.

Il metallo giallo è percepito come una copertura essenziale contro l'incertezza, un baluardo che resiste alla volatilità finanziaria. Una pressione rialzista aggiuntiva è stata data dalle speculazioni sulle future mosse della Federal Reserve. I mercati stanno scontando almeno due tagli dei tassi di interesse l'anno prossimo, prevedendo una politica monetaria più accomodante negli Stati Uniti. Questo orientamento dovish

- rende meno attraenti i titoli obbligazionari a reddito fisso, aumentando l'attrattiva delle materie prime che non pagano interessi. I compratori continuano a vedere in questi asset una strategia fondamentale. Per molti operatori, l'attuale contesto suggerisce la necessità di affinare le proprie strategie di diversificazione portafoglio. Questo approccio non riguarda solo il proteggere il valore, ma anche il generare rendimenti significativi in un ciclo economico in evoluzione.



Il consiglio prevalente è di mantenere i metalli preziosi nel proprio radar

- di investimento in metalli preziosi, poiché non si ritiene che si sia ancora raggiunto il culmine della corsa, né per l'oro né per l'argento.

Non è solo l'oro a brillare in questo periodo di turbolenza. L'argento ha superato ogni aspettativa. Il prezzo spot

- ha toccato i 69,44 dollari l'oncia, dopo un picco massimo storico di 69,98 dollari. Le sue performance sono sbalorditive. Da inizio anno, l'argento ha guadagnato oltre il 141%, superando di gran lunga i guadagni dell'oro. Questa crescita è alimentata dalla domanda industriale, dai deficit di offerta e dai continui afflussi di investimento.

Anche il platino e il palladio, i metalli del gruppo del platino, hanno seguito la scia. Il platino è balzato del 2,2% a 2.167,25 dollari, raggiungendo il livello più alto degli ultimi diciassette anni. Il palladio, a sua volta, è salito del 2,5% a 1.803,91 dollari, un picco che non si vedeva da tre anni. Entrambi beneficiano della generale forza dimostrata da oro e argento.





Il bullion, rifugio classico nei periodi di forte disagio geopolitico ed economico, quest'anno ha messo a segno un aumento di oltre il 70%. Questo rally è sostenuto da una potente combinazione di fattori globali:

- rischi geopolitici costanti;

- scommesse sui tagli dei tassi d'interesse;

- acquisti massicci da parte delle banche centrali;

- crescente spinta verso la de-dollarizzazione;

- rinnovati afflussi nei fondi negoziati in borsa (ETF).

L'avvicinarsi della fine dell'anno, caratterizzato da condizioni di liquidità più sottili, potrebbe amplificare le oscillazioni dei prezzi. L'oro e l'argento rimarranno, in particolare, sensibili alle notizie geopolitiche e ai cambiamenti nelle aspettative sui tassi. Una breve fase di consolidamento è possibile durante le festività, dato l'assottigliamento della liquidità di mercato. La ripresa del rally, comunque, dovrebbe ripartire con forza non appena i volumi torneranno normali. Le previsioni prezzi oro e argento indicano obiettivi ambiziosi per l'anno prossimo, rafforzando la tesi di un massiccio investimento in metalli preziosi.



Il livello di 5.000 dollari è il prossimo traguardo naturale per l'oro. Per l'argento, l'obiettivo a lungo termine è la soglia dei 75 dollari.