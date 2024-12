Taglio dei tassi della FED: perché ci sono delle opportunità da cogliere

Ma cosa significa tutto ciò?

Per comprendere, dobbiamo parlare della curva dei rendimenti. Essa mostra il livello dei rendimenti dei Treasury in base alla loro scadenza. In condizioni normali, i titoli a lunga scadenza offrono rendimenti maggiori rispetto a quelli a breve. Questo perché gli investitori richiedono un premio per vincolare il loro denaro per periodi più lunghi.

Negli ultimi due anni, questa logica si era invertita: i titoli a breve rendevano più di quelli a lungo termine. Questa inversione è spesso un segnale di timori di recessione. Quando i mercati si aspettano un calo dei tassi, comprano titoli a lunga scadenza, sperando di beneficiare dei rendimenti elevati. Questo abbassa i rendimenti dei titoli a lungo termine.

Ora, la curva dei rendimenti è tornata "normale", ma la ragione è inaspettata. Solitamente questo avviene quando i tassi vengono alzati.

Invece, questa inversione si è verificata dopo un taglio. Questo potrebbe significare che i mercati stanno già anticipando futuri aumenti dei tassi a causa di una possibile inflazione in crescita.

Cosa sta spingendo le aspettative di inflazione? Si parla di possibili politiche fiscali più espansive da parte dell'amministrazione di Donald Trump, il quale vuole sostenere la crescita dell’economia statunitense. Inoltre, i dazi contro paesi come Cina, Messico e Canada potrebbero far aumentare i costi delle importazioni, alimentando l’inflazione.

Questa situazione ha un impatto significativo sui mercati. Gli investitori si aspettano ora solo un piccolo taglio dei tassi nel 2025, molto meno rispetto a quanto previsto in precedenza. I mercati obbligazionari europei non sono immuni a questi movimenti. Gli spread aumentano e i rendimenti a lungo termine sono in crescita.

Ad esempio, il rendimento del BTp a 10 anni è salito notevolmente. Anche le borse stanno risentendo di questa situazione.

Cosa potrebbe succedere ora? Una possibilità è che la FED possa introdurre un nuovo Quantitative Easing (QE) per abbassare i rendimenti a lungo termine. Questa mossa andrebbe contro il suo obiettivo di combattere l'inflazione, ma la stabilità finanziaria è diventata una priorità per le banche centrali.

"Le banche centrali sono esperte nell’uso del linguaggio per cambiare le carte in tavola e direzionare i mercati."