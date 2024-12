Start up in Italia: nuove regole per crescere con lo "Scale up Act"





Il governo italiano ha introdotto importanti cambiamenti per sostenere le start up e le scale up, imprese innovative in rapida crescita. Queste modifiche, soprannominate "Scale up Act", mirano a trasformare le giovani aziende in realtà più solide e strutturate.

Le nuove normative, entrate in vigore il 17 dicembre, prevedono un aumento degli investimenti in venture capital, cioè il capitale di rischio che finanzia le aziende innovative. In particolare, si chiede ai fondi pensione e alle casse di previdenza di investire una quota crescente del loro denaro in questi fondi.