Scopri il nuovo etf globale di Scalable Capital

Ciò che rende unico questo ETF è la sua struttura, che combina due metodi di replica, una strategia chiamata “ibrida”, per massimizzare l'efficienza e coprire tutti i paesi e le regioni del mondo.

"Scalable Capital è nata per semplificare gli investimenti e offrire competenze di alto livello", ha affermato Alessandro Saldutti, Country Manager per l’Italia di Scalable Capital. Il nuovo ETF, secondo Saldutti, rappresenta un passo avanti, offrendo un'esposizione globale, ampia e a costi contenuti, progettata per ottimizzare i rendimenti degli investitori.

Come funziona l’innovativo ETF di Scalable

L'ETF di Scalable Capital utilizza un'indicizzazione “intelligente” e una replica “ibrida”, una novità nel mondo degli ETF azionari. Fino ad ora, gli investitori dovevano scegliere tra la replica fisica, che acquista direttamente i titoli dell'indice, e quella sintetica, che replica la performance attraverso contratti derivati.

Questo ETF combina le due metodologie: per gli indici azionari europei si usa la replica fisica, mentre per quelli statunitensi si preferisce quella sintetica, più efficiente. Per i mercati meno liquidi, come quelli emergenti, si ricorre alla replica sintetica, che può essere più precisa e meno costosa. DWS, forte della sua esperienza nella gestione di ETF fisici e sintetici, si occupa di strutturare le garanzie per gli investitori e di gestire i rischi legati alla replica sintetica.

Questa strategia di replica, secondo Scalable Capital, potrebbe portare a rendimenti maggiori rispetto agli ETF fisici tradizionali. Secondo una simulazione, basata su determinate ipotesi, l'ETF avrebbe superato gli altri dello 0,22% annuo negli ultimi 12 mesi al netto dei costi.

Un investimento globale e conveniente

L'ETF investe in oltre 2.

600 società di grandi e medie dimensioni, provenienti sia da mercati sviluppati che da mercati emergenti, per un totale di 47 paesi, offrendo agli investitori una diversificazione elevata. Per il primo anno dal lancio, l'ETF non avrà costi di gestione (Total Expense Ratio – TER), ma in seguito avrà un TER dello 0,17% annuo. L'acquisto tramite Scalable Broker è senza commissioni e i piani di accumulo ricorrenti partono da solo 1 euro. L'ETF è negoziabile su diverse borse, tra cui la European Investor Exchange (EIX), gettex e Xetra, ma presto sarà disponibile anche su altre borse europee.

“Il nostro obiettivo è semplice ma ambizioso: mettere chiunque, indipendentemente dall’esperienza, nelle condizioni di costruire il proprio futuro finanziario in modo intelligente e conveniente.” conclude Saldutti.