Regno unito, il PIL si ferma nel terzo trimestre 2024: cosa succede?

Le revisioni dei dati indicano una leggera diminuzione della crescita nel secondo e terzo trimestre del 2024, pari a 0,1 punti percentuali per entrambi i periodi. Il PIL viene calcolato in diversi modi; esaminando la produzione, si vede che il settore dei servizi non ha registrato alcuna crescita nell'ultimo trimestre. Sebbene le costruzioni siano aumentate dello 0,7%, la produzione è diminuita dello 0,4%, annullando l'effetto positivo.

Un altro dato preoccupante è che il PIL reale pro capite, cioè la quota di PIL per persona, è sceso dello 0,2% nel terzo trimestre del 2024. Questo valore è anche dello 0,2% inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo significa che, in media, ogni persona nel Regno Unito ha prodotto meno ricchezza rispetto ai trimestri precedenti e rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso.



Se confrontiamo il terzo trimestre del 2024 con lo stesso trimestre del 2023, il PIL reale è aumentato dello 0,9%. Questa crescita è inferiore alla stima iniziale dell'1% e al dato del periodo precedente, che era dello 0,7%. Questi numeri suggeriscono un rallentamento dell'economia britannica, anche se continua a crescere, ad un ritmo più lento. Questa situazione merita attenzione per le possibili implicazioni sul futuro del paese.