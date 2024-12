Mercati finanziari: una giornata senza grandi scossoni

Per quanto riguarda gli indici europei, Francoforte e Londra restano sostanzialmente invariati, mentre Parigi non mostra variazioni di rilievo. Piazza Affari si ferma con il FTSE MIB a 33.749 punti. Stessa situazione per il FTSE Italia All-Share, fermo a 35.938 punti. Il FTSE Italia Mid Cap scende dello 0,12%, mentre il FTSE Italia Star sale dello 0,08%.

Tra i titoli principali di Milano, spiccano gli aumenti di Amplifon (+3,06%), Prysmian (+1,31%), Leonardo (+1,29%) e STMicroelectronics (+1,16%). Le performance peggiori si registrano per Banca Popolare di Sondrio (-0,80%), Ferrari (-0,80%), Pirelli (-0,62%) e Stellantis (-0,61%).

Nel settore delle medie capitalizzazioni, si segnalano le performance positive di Banco di Desio e della Brianza (+2,86%) e El.En (+2,85%). I ribassi più importanti si verificano per GVS (-2,91%), CIR (-2,58%), Moltiply Group (-1,99%) e Banca Generali (-1,72%).

"La giornata è stata caratterizzata da una generale calma sui mercati, con pochi spunti significativi". Questo si ripercuote in un andamento laterale dei principali indici di borsa, senza particolari scossoni.