Manifattura: cosa ci aspetta nel 2025 secondo Kyndryl

Le aziende manifatturiere tendono a preferire piccoli cambiamenti a grandi trasformazioni. Questo le ha portate ad essere in ritardo nella modernizzazione. Secondo il "Kyndryl Readiness Report", solo il 31% dei leader del settore si sente pronto a gestire i rischi futuri. Questa percentuale è inferiore alla media del 39% rilevata in altri settori. Nonostante l'88% dei leader ritenga la propria infrastruttura IT la migliore, il 55% teme che i loro strumenti siano obsoleti.

Le aziende faticano a trovare personale qualificato, a stare al passo con i cambiamenti e a vedere i risultati degli investimenti in AI. Nel 2025, dovranno fare i conti con la loro preparazione tecnologica. La digitalizzazione, di cui si parla da tempo, non è ancora completata. La sicurezza resta una priorità, dalla fabbrica alla catena di fornitura. La corretta gestione dei dati è essenziale per sfruttare appieno tecnologie come l'AI generativa.

Una strategia tecnologica vincente è cruciale per accelerare la trasformazione di questo settore. Le aziende devono bilanciare vecchie e nuove tecnologie, così come i diversi modi di lavorare. Questo è necessario a causa delle innovazioni tecnologiche, delle crisi geopolitiche e del rapido cambiamento delle normative.

Nel 2025, le aziende investiranno in reti 5G, Wi-Fi e ibride per una connessione continua negli stabilimenti. Queste reti permetteranno di elaborare i dati rapidamente e comunicare in tempo reale tra i dispositivi. L'edge computing aiuterà a migliorare l'analisi e a scoprire nuove informazioni utili per l'azienda. La connettività sarà fondamentale per la digitalizzazione e permetterà di usare l'AI generativa per elaborare grandi quantità di dati in sicurezza.

Le aziende manifatturiere dovranno concentrarsi sulla sicurezza operativa e sulla tracciabilità della filiera.

Dovranno identificare i rischi causati dai sistemi e dalle attrezzature obsolete per rafforzare la sicurezza. La necessità di una maggiore visibilità della catena di fornitura potrebbe spingere a trascurare gli investimenti nell'integrazione dei dati e nella produzione distribuita, che aiuterebbero a tracciare e comprendere meglio i rischi.

Nel prossimo anno, si cercherà di colmare il divario tra l'ufficio e la fabbrica. Per motivi di sicurezza, di budget e di necessità di crescita in un settore competitivo, le aziende affronteranno i problemi causati dai silos di dati tra IT e OT. Vedremo una maggiore collaborazione tra i team. Come sottolinea il Kyndryl Readiness Report, non basta investire nella tecnologia, ma anche nelle persone. L'IT deve diventare un problema comune: la collaborazione tra i leader IT e OT sarà essenziale per preparare meglio i produttori a gestire i rischi futuri, armonizzando le tecnologie, le culture aziendali e gli obiettivi di business.



"È fondamentale unire le forze per affrontare le sfide del futuro, connettendo ogni aspetto della produzione."