Google sfida il Dipartimento di Giustizia con un'offerta a sorpresa: mollare Apple per tenersi Chrome

Il tribunale aveva ritenuto Google colpevole di monopolio illegale nelle ricerche online. Le sanzioni dovevano ripristinare un mercato equo. Google non è d'accordo di avere un monopolio, ma per evitare guai peggiori, cerca di limitare i danni.

Google sostiene che gli accordi di ricerca erano al centro del caso. Quindi, secondo Google, è giusto che la corte si concentri su questo. La proposta di Google vieta accordi con i produttori di telefoni Android che impongono l'uso del suo motore di ricerca in cambio dell'accesso ad altre app di Google. I produttori non dovrebbero essere obbligati a escludere motori di ricerca rivali. Aziende come Mozilla avrebbero più libertà di impostare motori di ricerca alternativi come predefiniti.

La concessione più grande è la fine dell'accordo milionario tra Google e Apple.

Google non potrebbe più essere il motore di ricerca predefinito su Siri e Spotlight negli Stati Uniti, a meno che Apple non possa scegliere un motore di ricerca diverso ogni anno e promuovere altri motori. Google propone anche di non costringere i produttori di telefoni a includere la sua app di assistenza Gemini per accedere ad altre app di Google.

Il governo aveva chiesto dieci anni di restrizioni. Google offre solo tre anni, sostenendo che il settore delle ricerche è in rapida evoluzione e che troppe regole bloccherebbero l'innovazione. Con questa proposta, Google eviterebbe la cessione di Chrome o di Android e non dovrebbe condividere le informazioni che usa per le ricerche, cosa che il DOJ vorrebbe per permettere ai concorrenti di crescere.

Sia la proposta di Google che quella del DOJ sono un punto di partenza per la decisione del giudice. Google spera che una proposta semplice, mirata a un problema specifico del processo, sia più facile da accettare. Google descrive le proposte del governo come estreme e eccessive.