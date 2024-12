Dati Istat novembre 2024 sul commercio extra UE: grande vitalità dell'Italia

Per quanto riguarda le importazioni, l'aumento è dovuto principalmente all'acquisto di beni di consumo non durevoli (+18,8%) e di beni intermedi (+3,8%).

Nel periodo settembre-novembre 2024, le esportazioni hanno continuato a crescere, seppure in modo più contenuto (+0,6%), grazie soprattutto alle vendite di beni di consumo durevoli (+18,7%). Le importazioni, nello stesso periodo, sono aumentate del 2,9%, spinte dagli acquisti di beni di consumo non durevoli (+14,7%).

Su base annua, a novembre 2024, le esportazioni sono cresciute dello 0,4%. I beni di consumo durevoli (+29,7%) e non durevoli (+3,0%) hanno trainato le vendite, mentre i beni strumentali hanno registrato un calo (-7,4%). Le importazioni sono aumentate dell'1,3%, grazie soprattutto agli acquisti di beni di consumo non durevoli (+36,2%), ma sono state frenate dal calo dell’energia (-22,0%).

A novembre 2024, l'avanzo commerciale con i paesi extra Ue27 è stato di 5.908 milioni di euro. Il deficit energetico (-3.894 milioni) è diminuito rispetto all'anno precedente, mentre l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici si è ridotto da 11.340 milioni di euro di novembre 2023 a 9.802 milioni di euro. Questo indica una maggiore spesa per beni non energetici, bilanciata in parte dalla riduzione del costo dell’energia.

Le esportazioni sono aumentate in modo significativo verso Turchia (+37,7%), i paesi OPEC (+19,3%), i paesi ASEAN (+12,9%) e il Regno Unito (+10,9%). Al contrario, le vendite sono diminuite verso Cina (-19,5%), Stati Uniti (-11,1%) e Giappone (-7,7%). Le importazioni dagli Stati Uniti (+40,3%) hanno registrato una forte crescita, mentre quelle dal Regno Unito (-20,8%) e dai paesi OPEC (-9,5%) hanno subito le maggiori riduzioni.

In sintesi, a novembre, l'aumento delle esportazioni è stato trainato principalmente dai beni strumentali, inclusi i mezzi di navigazione marittima, dai beni di consumo non durevoli e dal settore energetico. La crescita dell’import è dovuta soprattutto all’acquisto di beni di consumo non durevoli e beni intermedi. Questo quadro suggerisce un mercato dinamico, con cambiamenti nella domanda e nelle forniture.

Nei primi undici mesi del 2024, l'export verso i paesi extra Ue è stato moderatamente positivo (+0,8%) e l’avanzo commerciale ha raggiunto i 57,1 miliardi di euro, rispetto ai 37,5 miliardi dello stesso periodo del 2023. Questi dati evidenziano una crescita significativa del surplus commerciale, nonostante le fluttuazioni mensili.

Il commercio extra Ue mostra quindi una dinamica complessa e in continua evoluzione.



Le variazioni nei flussi commerciali, sia in entrata che in uscita, sono influenzate da diversi fattori, tra cui la domanda dei consumatori e la disponibilità di energia. In questo scenario, è fondamentale un’attenta analisi per comprendere le tendenze del mercato e adottare strategie commerciali efficaci.