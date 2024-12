DAZN compra da News Corp la TV via cavo Foxtel australiana

Questa operazione permette a News Corp di concentrarsi su altre aree di business, mentre DAZN entra nel mercato australiano con un forte pacchetto di diritti sportivi.

La valutazione di Foxtel, pari a sette volte gli utili del 2024 al lordo di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA), ha sorpreso positivamente gli analisti.

Questo affare indica un cambiamento strategico per News Corp.

DAZN, finanziata dal miliardario di origine ucraina Len Blavatnik, è una piattaforma di streaming che opera in Nord America, Europa e Asia. La sua offerta include una vasta gamma di sport, come football americano, boxe e baseball. In Europa, DAZN trasmette le partite dei principali campionati di calcio, come la Serie A italiana, la Liga spagnola, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. La società è sostenuta dalla società di investimenti di Blavatnik, Access Industries, il cui portafoglio di investimenti supera i 35 miliardi di dollari.

Il passaggio di Foxtel a DAZN arriva in un momento in cui l'azienda australiana sta affrontando la concorrenza delle piattaforme di streaming globali come Netflix. Foxtel ha cercato di adattarsi lanciando i propri servizi di streaming, come Kayo, che offre dirette di eventi sportivi come l'Australian Football League (AFL) e la National Rugby League. Tuttavia, i costi elevati per i diritti di trasmissione sportiva e il calo dei ricavi hanno pesato sui guadagni di Foxtel.

Secondo Robert Thomson, CEO di News Corp, l'accordo permetterà alla società di focalizzarsi sulle sue attività principali: Dow Jones, il settore immobiliare digitale e l'editoria di libri. News Corp detiene una quota del 61,4% nella piattaforma immobiliare online REA Group e possiede la casa editrice HarperCollins. DAZN ha confermato che l'attuale CEO di Foxtel, Patrick Delany, manterrà il suo incarico.

L'accordo prevede il rimborso dei prestiti degli azionisti, pari a 578 milioni di dollari australiani, e il rifinanziamento del debito attuale di Foxtel.

Si prevede che l'operazione si concluderà nella seconda metà del 2025. Anche l'operatore di telecomunicazioni australiano Telstra ha ceduto la sua quota del 35% in Foxtel a DAZN, ricevendo 128 milioni di dollari australiani in contanti e una partecipazione del 3% in DAZN.

Le azioni di News Corp, quotate all'ASX, hanno guadagnato il 3,5%, raggiungendo i 50,79 dollari australiani, superando l'incremento dell'1,6% del mercato generale. Anche le azioni di Telstra sono salite dell'1,1%. Questo affare segna una svolta significativa nel panorama dei media australiano e potrebbe ridisegnare le dinamiche della trasmissione sportiva nel paese.