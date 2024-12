Aviva, nasce un colosso assicurativo: acquisita Direct Line

La transazione avverrà sia in contanti che in azioni. Per ogni azione di Direct Line, gli azionisti riceveranno nuove azioni di Aviva, denaro e un possibile dividendo. Amanda Blanc, amministratore delegato di Aviva, ha descritto l'accordo come una notizia positiva per clienti e azionisti, sottolineando come questa operazione acceleri la crescita di Aviva.

L'acquisizione avviene in un momento particolare per Direct Line. La compagnia stava affrontando diverse difficoltà, con risultati inferiori alle attese nel settore auto. Direct Line aveva cercato di rilanciarsi sotto la guida del suo nuovo amministratore delegato, Adam Winslow (proveniente proprio da Aviva), aumentando i prezzi e tagliando 550 posti di lavoro. Il presidente di Direct Line, Danuta Gray, ha affermato che, nonostante i progressi, l'offerta di Aviva permette agli azionisti di realizzare il valore dei loro investimenti in tempi brevi.

Aviva prevede che l'acquisizione aumenterà l'utile per azione di circa il 10%, una volta ottenute le sinergie di costo, pari a 125 milioni di sterline, e prevede inoltre una crescita dell’utile per azione già dal primo anno completo dopo la conclusione dell’operazione. L’operazione si allinea con la strategia di Aviva di concentrarsi su attività a basso consumo di capitale, superando l'obiettivo di generare il 70% dei profitti da queste attività entro il 2026.

L'accordo tra Aviva e Direct Line rappresenta una svolta nel settore assicurativo del Regno Unito. Resta da vedere come questa unione influenzerà il mercato e i consumatori nei prossimi mesi.