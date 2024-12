Assicurazioni: cosa bisogna sapere nel 2025 sulle nuove regole e l'intelligenza artificiale

Questa decisione dell'IVASS è stata presa per proteggere le imprese dai danni causati da eventi naturali estremi, come terremoti, alluvioni e frane. Le polizze copriranno i danni a fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e terreni. Non tutti i rischi saranno coperti, e le aziende dovranno valutare bene le loro esigenze per scegliere la copertura più adatta. Una corretta informazione sarà fondamentale per l'applicazione di questa nuova normativa.

Riforma Rc auto: più trasparenza e dati

La riforma dell'Rc auto riguarda circa 40 milioni di polizze rinnovate ogni anno in Italia. Negli ultimi dieci anni i prezzi dei premi sono diminuiti grazie alla lotta alle frodi, alla digitalizzazione e alla concorrenza tra compagnie assicurative. Il Ddl Concorrenza introduce importanti novità sulla portabilità dei dati delle scatole nere.

Al termine del contratto, l'assicurato potrà richiedere la disinstallazione della scatola e ottenere i dati raccolti, da poter usare con altre compagnie o in modo indipendente. Questo aumenta la libertà del consumatore e la trasparenza del sistema. L'IVASS ha, però, sottolineato la necessità di definire meglio i dati raccolti, soprattutto per scopi probatori.

Tempi di risarcimento e altre novità

I tempi per chiedere il risarcimento danni sono attualmente molto lunghi, due anni per i danni a cose e cinque anni per i danni alle persone. L'IVASS ritiene che questi tempi siano troppo larghi e potrebbero favorire abusi, soprattutto al sud Italia. Si sta cercando di migliorare la riforma Card, che prevede il risarcimento diretto, e ridurre le possibilità di frode. Si sta anche valutando di inserire nelle polizze i danni da malori improvvisi del conducente.

Inoltre, il sistema Bonus/Malus dell'Rc auto, che premia chi guida bene e penalizza chi causa incidenti, non funziona più come dovrebbe e necessita di una riforma per essere più efficace.

Open insurance e AI: il futuro delle assicurazioni

L'open insurance, ovvero la condivisione dei dati tra compagnie assicurative, e l'AI stanno cambiando profondamente il settore. L'AI permette di migliorare l'efficienza delle aziende, ridurre i costi e creare nuovi prodotti più velocemente. Le polizze potranno essere più personalizzate in base alle esigenze dei singoli consumatori. Tuttavia, l'uso dell'AI solleva anche questioni etiche, come la protezione dei dati e la trasparenza delle decisioni automatiche. Sarà necessario un attento controllo per evitare abusi e mantenere la fiducia dei consumatori.



Le nuove direttive europee sulla digitalizzazione avranno un ruolo importante nell'evoluzione del settore assicurativo, rendendolo più competitivo e tecnologicamente avanzato.