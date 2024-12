Arrivata la nuova tranche del PNRR da parte dell'UE

La sesta rata del Pnrr è arrivata perché l’Italia ha raggiunto gli obiettivi fissati a giugno. Questo dimostra l'impegno italiano nel portare avanti le riforme previste. Tra queste, spicca la riforma della pubblica amministrazione, che ha migliorato gli appalti pubblici, la gestione delle risorse umane e il sistema fiscale. Altre azioni importanti hanno riguardato la lotta al lavoro sommerso, il sostegno agli anziani, le politiche sociali, la digitalizzazione e la protezione dei parchi nazionali. Si sono visti anche miglioramenti nella gestione dei rifiuti e nello sviluppo del fotovoltaico, premiando l’impegno per la sostenibilità.

Il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, dovrebbe concludersi nel 2026. Entro questa data, l'Italia dovrebbe aver ricevuto tutti i 194,4 miliardi di euro previsti.

La cifra è davvero alta, soprattutto se confrontata con il resto degli investimenti europei per la ripresa.

Infatti, mentre l'Italia ha ricevuto 122,2 miliardi di euro, gli altri 27 stati membri si sono divisi i restanti fondi. Nello stesso giorno in cui l’Italia ha ricevuto la sesta rata, anche altri paesi hanno beneficiato di fondi del piano: la Germania (13 miliardi), il Portogallo (2,9 miliardi), la Cechia (1,7 miliardi) e la Romania (37 milioni). La Germania ha ricevuto più fondi dell'Italia, ma questo è dovuto al fatto che per loro si trattava della seconda rata, solitamente una delle più consistenti in termini di importi.

In sintesi, l'Italia è la principale beneficiaria del Recovery Plan europeo.

Questo evidenzia l'importanza del Pnrr per la ripresa economica italiana e l'impegno del paese nel portare avanti le riforme necessarie.