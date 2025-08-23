Il gigante dell'AI sotto pressione: la trimestrale di Nvidia detta il futuro dei mercati



I suoi commenti hanno aperto uno spiraglio verso imminenti tagli ai tassi di interesse, un segnale decisamente ben accolto dagli operatori. Wall Street ha chiuso la settimana in positivo. Il Dow Jones Industrial Average ha segnato un rialzo robusto, toccando un nuovo record di chiusura. Anche l'S&P 500 ha guadagnato terreno e il Nasdaq Composite ha registrato un'impennata notevole. Questo ottimismo generalizzato, ma soprattutto la cautela emersa tra i titoli tecnologici, pone Nvidia al centro dell'attenzione. L'ascesa vertiginosa di Nvidia, alimentata dai suoi prodotti dominanti nel campo dell'intelligenza artificiale, ha sostenuto il settore tecnologico e l'intero mercato azionario negli ultimi anni. L'azienda ha raggiunto un traguardo storico il mese scorso, diventando la prima società a superare un valore di mercato di quattro mila miliardi di dollari. Oggi gli investitori guardano ai suoi risultati con una tensione maggiore rispetto al passato. Quando un settore trainante subisce una battuta d'arresto, e il suo titolo più rappresentativo si prepara a rilasciare la trimestrale, l'impatto può essere amplificato, ben oltre le attese consuete.



Le azioni Nvidia sono cresciute di oltre il 30% dall'inizio del 2025, portando il guadagno complessivo a più del 1.400% da ottobre 2022. Questa azienda con sede in California è diventata il simbolo dell'entusiasmo per l'AI che ha spinto al rialzo non solo i titoli tecnologici, ma anche quelli di altre aziende coinvolte nell'infrastruttura dell'intelligenza artificiale, come i fornitori di energia e i sistemi di raffreddamento. Nvidia è considerata quasi un barometro di ciò che accade nel mondo dell'AI. Il suo successo, o un suo rallentamento, avrà ripercussioni significative su tutto il comparto AI, il vero motore della crescita dell'S&P 500 quest'anno.