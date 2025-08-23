Il futuro di Mediobanca in bilico: l'offerta di Monte Paschi verso il successo, ma quali incognite restano?



Il percorso verso il 35% appare ancora più agevole considerando il probabile assenso di Caltagirone, che detiene il 9,9%, e l'allineamento di importanti investitori istituzionali come le casse previdenziali (5,5%), Amundi (0,7%) e Unicredit (1,9%), tutti sensibili agli orientamenti di un governo che sostiene apertamente questa operazione. Il raggiungimento della fatidica soglia del 50% consentirebbe a Monte Paschi di convocare un'assemblea e insediare una nuova leadership, espressione della banca senese. È più remota, invece, la possibilità di arrivare al 66,7%, un traguardo ambizioso e non vincolante.

Nonostante il cammino dell'offerta di Monte Paschi sembri spianato, alcuni interrogativi cruciali persistono. Questi nodi potrebbero influenzare in modo significativo l'esito finale e il futuro assetto della nuova realtà. Ci si chiede se un atteso "rilancio" dell'offerta possa concretizzarsi. Si attendono poi le risultanze dell'inchiesta della Procura di Milano sul collocamento del MEF.



Inoltre, restano da chiarire le richieste avanzate dalla BCE in merito alla governance.

L'offerta di Monte Paschi mantiene ancora uno sconto del 2,3% rispetto al valore di mercato. Dopo la recente bocciatura dell'operazione Banca Generali da parte dell'assemblea di Mediobanca, al CEO di Monte Paschi, Luigi Lovaglio, basterebbe investire poco più di 400 milioni di euro per colmare questo divario. Una cifra, per molti investitori, del tutto abbordabile, capace di attrarre ulteriori soci e di consolidare le quote necessarie a superare il 50%, inaugurando così una nuova era di governance. Qualora l'operazione si fermasse poco al di sopra del 35%, si creerebbe una situazione di instabilità, con il rischio di maggioranze variabili in assemblea. Una condizione che complicherebbe, tra l'altro, le relazioni con la Banca Centrale Europea.

Proprio la BCE ha richiesto a Monte Paschi di presentare, entro sei mesi dalla chiusura dell'OPA, un piano dettagliato sulla futura governance e sulle modalità di gestione delle soglie autorizzative.



Ciò significa che il peso effettivo di azionisti come Caltagirone e Delfin nel nuovo gruppo dipenderà direttamente dalle percentuali finali raggiunte dall'offerta. Una definizione chiara è indispensabile per la stabilità e la trasparenza del nuovo assetto.

Sull'operazione incombe anche un'inchiesta della Procura di Milano, avviata a seguito di una querela per diffamazione presentata da Mediobanca. L'indagine riguarda la cessione del 15% del capitale di Monte Paschi di Siena, avvenuta nel novembre 2024. All'epoca, il Tesoro vendette la quota, e la stessa fu immediatamente riacquistata, con il medesimo premio del 5%, da un gruppo di investitori che includeva Caltagirone, Delfin, Banco BPM e Anima. La Procura mira a verificare l'assenza di irregolarità nel collocamento, effettuato tramite la procedura Accelerated Book Building (ABB). Lo scorso luglio, era emersa l'intenzione di concludere gli accertamenti con la massima celerità per assicurare trasparenza agli investitori e scongiurare che l'indagine condizionasse il "risiko" bancario.



Tuttavia, da allora, la situazione è avvolta nel silenzio. Si vedrà se l'8 settembre, data di chiusura dell'offerta, porterà con sé ulteriori sviluppi su questo fronte.