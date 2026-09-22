Perché l'Europa spreca energia per 140 miliardi: il potenziale del recupero calore di scarto



Recuperare queste risorse non è solo un esercizio di stile per ingegneri sognatori, ma una mossa decisiva per la sicurezza energetica e la competitività del sistema industriale europeo. Fa quasi sorridere pensare che, mentre discutiamo di austerità, stiamo riscaldando le nuvole sopra i nostri supermercati per pura distrazione tecnica.

Le fonti di questo tesoro invisibile sono ovunque intorno a noi. Si parla di fabbriche, grandi centri dati, impianti di depurazione delle acque e persino dei sistemi di refrigerazione commerciale. Questo calore in eccesso, invece di alimentare l'effetto isola di calore nelle aree urbane, può essere catturato e riutilizzato. Grazie all'impiego di pompe di calore, la temperatura viene alzata per essere poi immessa in una rete di teleriscaldamento urbano. In Danimarca, un produttore di alluminio è riuscito a eliminare totalmente l'uso del gas nel proprio sito produttivo adottando questo sistema. Il risparmio ottenuto equivale al consumo annuo di 132 abitazioni danesi. Si tratta di soluzioni concrete, non di semplici promesse tecnologiche.

I numeri di un'opportunità economica per l'Europa

I dati mostrano una realtà che scotta.











Se l'Unione Europea riuscisse a sfruttare il recupero calore di scarto, potrebbe risparmiare circa 140 miliardi di euro ogni anno. I 3.100 TWh che oggi vengono dispersi rappresentano una quantità di energia colossale. Per dare un'idea della scala, il calore sprecato nel continente basterebbe a fornire energia a una metropoli come Parigi per quasi mezzo secolo. Nondimeno, le politiche governative sembrano muoversi con una lentezza esasperante. Lo sfruttamento di questa risorsa richiede infrastrutture moderne e una visione che spesso si scontra con la burocrazia o con prezzi dell'elettricità meno competitivi rispetto al gas fossile. La tecnologia esiste, manca solo la volontà di collegare i tubi.

In Germania la situazione appare emblematica:

- il calore industriale già disponibile potrebbe soddisfare oltre il 30 per cento del fabbisogno nazionale per il teleriscaldamento;

- i data center tedeschi, che ospitano più di 3.000 server, rappresentano un polmone energetico quasi del tutto intatto;

- l'integrazione tra zone industriali e reti civili ridurrebbe drasticamente la dipendenza dalle importazioni estere;

- le tecnologie di cattura termica sono ormai mature e testate su larga scala;

- il ritorno sull'investimento per le imprese si sta accorciando grazie alla maggiore resa delle macchine termiche moderne.





"Stiamo buttando via energia che abbiamo già pagato" afferma Kristian Strand, presidente di Danfoss Climate Solutions. Il dirigente sostiene che il calore di scarto sia la più grande risorsa energetica inutilizzata al mondo. Integrarlo nei processi produttivi deve trasformarsi in una pratica standard che non lasci spazio a esitazioni. Non possiamo permetterci il lusso di ignorare una tale riserva di efficienza energetica industriale.

La resilienza dell'economia continentale passa inevitabilmente per una gestione più intelligente dei residui termici. Gli operatori delle reti devono semplificare le procedure di allacciamento, mentre la politica ha il compito di rimuovere quegli ostacoli normativi che rendono gli investimenti nel settore meno appetibili. Se questi tasselli verranno messi al loro posto, quello che oggi consideriamo uno scarto fastidioso diventerà un vantaggio competitivo per ogni azienda. L'energia migliore è quella che non dobbiamo estrarre né comprare una seconda volta, soprattutto se la stiamo già producendo senza accorgercene.

Articolo redatto da Giampaolo Achilli, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 22/09/2026



