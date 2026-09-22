La riscossa tecnologica scuote i mercati finanziari asiatici e la sfida tra AI e petrolio infiamma il dollaro



Nella capitale americana è atteso l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Si tratta di un evento di portata storica, visto che il leader di Pechino non metteva piede negli USA da oltre un decennio. L'obiettivo dell'incontro è cercare di estendere la tregua commerciale e avviare una cooperazione concreta sullo sviluppo della AI.

Il Brent ha trovato stabilità intorno ai 100,22 dollari al barile dopo aver perso più del 3% nella giornata precedente. Per pochi istanti il prezzo è scivolato sotto la soglia psicologica dei 100 dollari. Donald Trump ha aperto alla possibilità di un colloquio con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian a New York. Questa mossa ha allentato la tensione sui rendimenti obbligazionari. La discesa del petrolio è il motore principale di questo movimento: il greggio condiziona il sentiment e spinge chi investe a puntare nuovamente sugli investimenti tech AI. Questo trend ha dominato gran parte dell'anno solare.













Nelle prime ore di contrattazione i dati mostrano una crescita diffusa dei listini:

- Seoul: guadagna quasi il 2% grazie all'esposizione sui semiconduttori;

- Taiwan: segna un rialzo del 1,3%;

- MSCI Asia-Pacific: sale di oltre l'1% escludendo il Giappone;

- CSI 300: l'indice cinese avanza dello 0,75%;

- Hang Seng: la piazza di Hong Kong cresce dello 0,4%.

I mercati di Tokyo sono rimasti chiusi per festività, ma i futures sul Nasdaq sono saliti dello 0,37%. Anche l'Europa mostra segnali positivi con i futures in crescita dello 0,3%. Gran parte di questo entusiasmo deriva dal debutto di Muse, il nuovo assistente digitale di Meta. La percezione che milioni di utenti useranno presto agenti intelligenti persistenti sposta i capitali verso i produttori di hardware. L'effetto combinato tra il lancio di Meta Muse e il calo delle materie prime sta sostenendo la domanda globale di CPU.

Le strategie forex dollaro yen e le mosse della FED





Gli investitori devono comunque misurarsi con i segnali rigorosi arrivati dalle banche centrali.



La prospettiva di una nuova stretta monetaria entro la fine dell'anno ha dato forza al dollaro. Lo yen ha sofferto questa dinamica scivolando a 157,39 contro la divisa americana. È un valore vicino ai minimi di tre settimane. La Bank of Japan (BOJ) ha alzato i tassi ai massimi da 31 anni, eppure la mancanza di una guida futura aggressiva ha deluso le aspettative. Certo, lo yen che cade nonostante i tassi al top degli ultimi tre decenni somiglia a un corridore che inciampa sui propri lacci proprio sul traguardo. L'intervento diretto sul cambio rimane un'arma debole se non viene accompagnato da una politica monetaria decisa.

La Federal Reserve (FED) segue una direzione opposta. La scorsa settimana l'istituto centrale degli Stati Uniti ha aumentato i tassi ricordando che la battaglia contro l'inflazione è ancora aperta. L'indice del dollaro si è posizionato a 100,4 punti. Secondo i dati del CME FedWatch, esiste una probabilità del 56% che avvenga un nuovo rialzo a ottobre. Una settimana fa questa possibilità era ferma al 43,5%.



Le strategie forex dollaro yen diventano quindi un terreno complesso per chi deve gestire portafogli istituzionali in questa fase di transizione politica ed economica.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Economia

Articolo del 22/09/2026



