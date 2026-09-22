Il nuovo BTp Green incassa ordini record e accelera sugli investimenti sostenibili





Il rendimento è interessante. Il BTp Green con scadenza fissata al 30 ottobre 2038 ha offerto un tasso lordo annuo del 4,492%. Un numero solido per un titolo a dodici anni. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,591. Questi investimenti sostenibili non sono solo una scelta etica. Sono operazioni finanziarie che pesano sui bilanci delle grandi aziende e dei gestori. La tassazione resta quella di favore:

- Barclays;

- BNP Paribas;

- Deutsche Bank;

- Intesa Sanpaolo;

- JP Morgan.

Questi sono i principali attori che hanno guidato l'operazione in qualità di lead manager. A loro si sono affiancati gli altri specialisti in titoli di Stato italiani come co-lead manager. Il sistema ha funzionato senza intoppi. La sinergia tra pubblico e privato ha garantito una distribuzione capillare del debito pubblico italiano. Eppure, con una richiesta quattordici volte superiore all'offerta, viene da chiedersi se il Tesoro non avrebbe potuto osare qualcosa di più. La prudenza però governa le stanze di Roma e il regolamento dell'operazione è già fissato per il 29 settembre.













Rendimento BTp e vantaggi fiscali per le imprese

La struttura fiscale del titolo ricalca quella tradizionale. Si applica un'aliquota del 12,5% sia sulle cedole pagate ogni sei mesi che sulle eventuali plusvalenze. Questo dettaglio non è un elemento da poco. Per chi gestisce capitali nel settore B2B, la chiarezza del prelievo fiscale è un fattore di stabilità. I proventi derivanti da questa massiccia emissione hanno una destinazione precisa: finanziare spese e incentivi fiscali nel bilancio dello Stato che abbiano un impatto ambientale positivo.

Non si tratta di semplici chiacchiere. I fondi servono a coprire progetti reali. La fiducia mostrata dai mercati verso l'Italia in questa occasione riflette una credibilità che va oltre le oscillazioni quotidiane dello spread. Nonostante i dubbi che spesso accompagnano la gestione della spesa pubblica, il successo di questo collocamento dimostra che il brand del debito italiano gode di ottima salute. Probabilmente anche perché, in un mondo di incertezze, un rendimento sopra il 4% garantito da una delle principali economie dell'Unione Europea fa gola a tutti, dai fondi pensione degli USA ai gestori patrimoniali di Milano.





I titoli di Stato italiani continuano a essere il perno di molte strategie di investimento. La scelta del Ministero dell'Economia di puntare sulla scadenza 2038 permette di allungare la vita media del debito. Questo è un obiettivo che il Tesoro insegue da tempo. "Il successo della transizione ecologica passa anche attraverso strumenti finanziari liquidi e trasparenti", è il messaggio che emerge tra le righe delle comunicazioni ufficiali. La finanza ESG non è più una nicchia per pochi sognatori, ma un pilastro del sistema economico moderno. La pioggia di ordini conferma che la strada è tracciata. Ciononostante, resta la sfida di trasformare questa enorme liquidità in cantieri e innovazioni concrete che migliorino davvero la qualità della vita e l'efficienza energetica del paese.

Articolo redatto da Davide Rossi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 22/09/2026



