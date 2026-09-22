Deficit italiano oltre il 3%: perché la mossa dell'Istat complica i piani di Giorgetti



Forse i contabili hanno arrotondato per eccesso proprio mentre il caffè della macchinetta del Ministero dell'Economia e delle Finanze finiva, ma questo piccolo scarto sposta equilibri pesantissimi per la prossima Legge di Bilancio.

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha reagito con freddezza alla notizia. "Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto Deficit-Pil 2025. Purtroppo l’Italia non uscirà anticipatamente già quest’anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel Dfp, questo potrà accadere nel 2027" ha dichiarato il titolare del MEF. Le speranze di avere più ossigeno finanziario per sostenere le imprese e il sistema economico nazionale svaniscono, rimandando ogni flessibilità ai prossimi anni. La strada verso il 2027 appare ora più in salita per il governo di Roma.

I numeri della revisione Istat e l'impatto sul debito pubblico

L'aggiornamento dei conti nazionali operato dall'istituto di statistica ha ricalibrato diverse voci di spesa e di entrata.











Nel 2025 la stima del deficit è peggiorata di 355 milioni di euro. Le entrate sono cresciute, ma le uscite hanno corso più velocemente.

I punti chiave della revisione economica sono:

- il rapporto tra deficit e PIL nel 2025 è pari al 3,1%;

- il debito pubblico si è attestato al 136,7% rispetto al prodotto interno lordo;

- la pressione fiscale è salita al 42,9%, superando il 42,2% dell'anno precedente;

- la crescita del PIL in volume per il 2024 è stata rivista all'1,1%;

- il tasso di variazione del PIL per il 2025 è dello 0,6%.

La pressione fiscale complessiva risulta in aumento poiché le entrate tributarie e contributive sono cresciute del 4,1%, una velocità quasi doppia rispetto a quella dell'economia reale. Questo divario indica un carico sempre più pesante sulle attività produttive. Eppure il PIL ha mostrato piccoli segnali di vitalità, con una correzione al rialzo di 0,3 punti per il 2024. Non basta. I margini di manovra restano minimi e la disciplina di bilancio imposta dall'Unione Europea non permette distrazioni.





La partita si è giocata su una manciata di miliardi, meno di due per la precisione. Per scendere sotto il limite psicologico e normativo del 3%, l'Italia avrebbe dovuto raggiungere un valore del 2,94%. Le verifiche effettuate sui crediti legati al Superbonus 110% non hanno portato lo sconto sperato. Giorgetti era rimasto in bilico tra fiducia e speranza, conscio che un esito positivo avrebbe sbloccato risorse preziose. Ma il verdetto è rigido: restare nella procedura d'infrazione obbliga il paese a ridurre il deficit strutturale dello 0,5% ogni anno.

Le conseguenze per il mondo B2B e per gli investimenti sono dirette. Senza l'uscita dalla procedura, diventa complesso attivare le clausole che permetterebbero di escludere dal calcolo del deficit circa 30 miliardi di euro destinati a settori strategici come la difesa e l'energia. Il ministro ha espresso dubbi sulla possibilità che l'Italia rimanga intrappolata in questo meccanismo per un lungo periodo. "L’Italia decide da sé finché conserva la fiducia di chi le presta i soldi.

Se la perde le priorità le dettano i creditori" ha ammonito. Se il muro del 3% fosse caduto, il governo avrebbe potuto richiedere uno scostamento di bilancio da 10 miliardi per il 2027. Ora, ogni euro dovrà essere trovato tra tagli e nuove entrate, rendendo il lavoro dei tecnici a Piazza Affari e nei palazzi romani decisamente più amaro.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 22/09/2026



