Arvato Systems sceglie Oracle per la sovranità dei dati sanitari in Europa



Questa mossa non è solo un aggiornamento tecnico, ma una risposta strategica alla necessità di garantire la sovranità dei dati sanitari entro i confini dell'Unione Europea (UE).

Il sistema nazionale di verifica dei medicinali, noto come NMVS, agisce come uno scudo che impedisce ai prodotti falsificati di penetrare nella catena di fornitura legale. Immaginate di dover controllare centinaia di milioni di scatole ogni anno: è il tipo di compito ripetitivo che farebbe impazzire chiunque, ma che il cloud gestisce con una precisione quasi irritante. Grazie a questa nuova infrastruttura cloud UE, ospedali e grossisti possono confermare l'autenticità di ogni confezione prima che questa raggiunga il paziente. La complessità di gestire ambienti separati per ogni nazione stava diventando un ostacolo alla crescita, spingendo verso una centralizzazione più efficiente.

“L’NMVS è un servizio di importanza critica su cui fanno affidamento oltre centomila operatori della sanità in Europa ogni giorno”, ha dichiarato Stefan Moch, vice president health di Arvato Systems.











Lo spostamento dei carichi di lavoro su Oracle EU Sovereign Cloud ha permesso di sfruttare risorse di calcolo situate fisicamente in territorio europeo. Secondo Moch, questa scelta:

“ci consente di migliorare significativamente le prestazioni e la disponibilità del servizio, garantendoci al contempo un maggiore controllo sugli asset di dati critici e aiutandoci a soddisfare le normative dell’UE in materia di sovranità”.

L'adozione di questa tecnologia permette di ottimizzare lo sviluppo e i test, rendendo il rilascio di nuove funzionalità molto più rapido rispetto al passato. Nondimeno, la resilienza operativa è stata incrementata spostando i database critici su Oracle Exadata Database Service. Questa piattaforma permette di scalare le risorse in base ai picchi di domanda del mercato, assicurando che il sistema non rallenti proprio quando la pressione sulla rete farmaceutica aumenta.

La conformità normativa e la sicurezza dei dati UE

Il rispetto delle regole sulla privacy e sulla residenza dei dati è un requisito che non permette deroghe nel settore della sanità.



Oracle EU Sovereign Cloud offre un catalogo di oltre 200 servizi, inclusa la AI, operando attraverso entità giuridiche e personale basato esclusivamente nell'Unione Europea. Questo schema di governance è pensato per rispettare standard rigorosi come il GDPR e le certificazioni C5 e IT-Grundschutz. La distribuzione dei dati tra le region di Madrid e Francoforte assicura che, anche in caso di problemi tecnici in un'area, il servizio rimanga attivo.

Jason Rees, senior vice president di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) per l'area EMEA, ha evidenziato come questa soluzione sia diventata un punto di riferimento per chi cerca una infrastruttura cloud UE senza compromessi:

“Con una domanda proveniente da quasi tutti i Paesi dell’UE e da decine di settori, Oracle EU Sovereign Cloud è una scelta popolare per le organizzazioni che desiderano implementare servizi cloud basati in UE”.





Le aziende che operano in ambiti regolamentati possono accelerare la modernizzazione tecnologica mantenendo il controllo totale sulle informazioni sensibili. Il connubio tra Arvato Systems e Oracle dimostra che la protezione dei cittadini passa anche attraverso server ben protetti e leggi rispettate alla lettera. In questo contesto, l'efficienza dei sistemi di verifica dei farmaci rappresenta un pilastro della salute pubblica europea:

- protezione della supply chain farmaceutica;

- verifica in tempo reale per oltre centomila operatori;

- gestione dei dati conforme al GDPR;

- scalabilità dinamica tramite Oracle Exadata;

- ridondanza geografica tra Germania e Spagna.

Nonostante le sfide logistiche, il passaggio al cloud sovrano permette di gestire le richieste di verifica con una velocità che i sistemi tradizionali non potevano più garantire. Il risultato è un ecosistema più sicuro per i pazienti e più semplice da amministrare per chi gestisce le reti sanitarie nazionali.



L'integrazione tra tecnologia avanzata e rigore normativo definisce oggi il nuovo standard per la gestione delle infrastrutture digitali in Europa.

Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Digitale

Articolo del 22/09/2026



