Tassi Fed: il bivio che agita i mercati globali



Tra le figure di spicco, si prevede che John Williams, Thomas Barkin e Stephen Miran parleranno in eventi separati, mentre gli interventi di Raphael Bostic e Michelle Bowman saranno sotto i riflettori. Anche il presidente della Fed, Jerome Powell, terrà un discorso, il che significa che siamo tornati a monitorare attentamente ogni dichiarazione della Fed e a ipotizzare la direzione dei tassi.





Il dollaro ha iniziato la settimana mantenendo la stabilità dopo la volatilità della settimana precedente, mentre i mercati azionari sono rimasti vicini ai loro massimi storici. I futures hanno indicato una sessione contenuta, con un calendario europeo privo di eventi significativi che ha contribuito a un clima di attesa nei mercati.





L'amministrazione Trump ha annunciato che richiederà alle aziende di versare 100.000 dollari per i nuovi visti H-1B, scatenando preoccupazioni nella Silicon Valley e tra le aziende IT indiane.



Molti titolari di visti e le stesse aziende tecnologiche si sono affrettati a comprendere il pieno impatto di questa nuova regolamentazione. La reazione iniziale dei mercati è stata piuttosto contenuta, ma l'indice indiano Nifty 50 ha registrato un calo dello 0,3% e la rupia indiana, una delle valute con la peggiore performance in Asia quest'anno, ha mostrato un leggero indebolimento all'apertura delle sessioni. Potrebbe essere necessario un po' di tempo perché gli investitori possano valutare il vero costo di questa misura sui margini di profitto di molte aziende che si affidano a questo programma.





I riflettori restano puntati sulla Federal Reserve e sulle sue future decisioni. In un quadro economico globale incerto, la stabilità o la volatilità dei mercati dipenderà molto dalle prossime mosse della banca centrale e dalle sue comunicazioni, ancor più che dalle pur significative politiche migratorie.