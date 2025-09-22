La Borsa europea in calo, ma Piazza Affari sorprende tra proteste e rialzo Fitch



Queste flessioni sono arrivate dopo che entrambe le aziende hanno rivisto al ribasso le proprie stime di utile per il 2025. Porsche, inoltre, ha ridimensionato i suoi piani ambiziosi per il lancio di nuovi veicoli elettrici, alla luce di un calo della domanda che sta influenzando il mercato globale. Madrid ha segnato il passo più pesante, con un arretramento dell'1,55%. Il settore bancario iberico è stato il principale responsabile di questa debolezza. Le azioni di Bbva sono scese del 2,44% e quelle di Banco de Sabadell hanno perso il 3,5%, in seguito alla rilanciata offerta di acquisizione di Bbva su Banco de Sabadell, con un aumento del 10% a 3,39 euro per azione. La notizia ha generato volatilità e preoccupazione nel settore. Anche Parigi ha registrato una contrazione dello 0,3%. Londra e Amsterdam, con un modesto rialzo dello 0,07% ciascuna, hanno faticato a trovare slancio, mantenendosi quasi piatte. Nel frattempo, a Milano, un clima di calma apparente ha permeato Palazzo Mezzanotte, nonostante alcune aree del capoluogo lombardo e di altre città italiane fossero state interessate da manifestazioni.



La Borsa Italiana, in controtendenza, ha chiuso con un apprezzamento dello 0,26%, portando l'indice Ftse Mib a 42.423 punti base. Questo risultato ha reso Piazza Affari la migliore tra le principali piazze europee. Una spinta significativa è giunta dalla decisione di Fitch di promuovere il rating sovrano dell'Italia, portandolo a BBB+ dal precedente BBB. Questa revisione, annunciata venerdì sera, ha infuso fiducia e ha contribuito a sostenere l'indice. La performance interna del mercato milanese ha mostrato un equilibrio tra le perdite del settore automobilistico e i guadagni dei titoli della difesa. La quotazione di Stm è aumentata del 2,24% e quella di Eni ha segnato un +0,44% nonostante lo stacco della cedola, che ha avuto un impatto minimo, pari allo 0,09%, sull'indice complessivo. Tra le blue chip, il debutto di Lottomatica sul listino principale, in sostituzione di Pirelli, ha catalizzato l'attenzione. La società dei giochi ha brillato, conquistando un incremento del 3,89%.



Una prestazione eccellente che ha superato persino quella di Leonardo, anch'essa in forte crescita con un +3,77%, beneficiando della crescente tensione geopolitica tra Nato e Russia che alimenta il settore della difesa. Sul fronte delle materie prime, il settore minerario ha evidenziato una notevole vitalità, con la britannica Fresnillo in rialzo del 3,25%, favorita dai nuovi aumenti dei prezzi dell'oro, un bene rifugio ricercato in tempi di incertezza. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, la fiducia dei consumatori nell'area euro ha mostrato un leggero rafforzamento a settembre, secondo la stima flash della Commissione europea. L'indicatore ha registrato un aumento di 0,6 punti, attestandosi a -14,9. Analogamente, nell'Unione Europea, la fiducia è cresciuta di 0,5 punti, raggiungendo quota -14,3. Questi valori, comunque, permangono al di sotto della media storica registrata da aprile 2025, suggerendo che la ripresa della fiducia è ancora fragile e deve consolidarsi per tornare a livelli pre-crisi.



