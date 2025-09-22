Il destino di Mediobanca: l'OPAS di Monte dei Paschi svela le adesioni finali

Il panorama finanziario italiano osserva con attenzione le recenti evoluzioni che ridefiniscono il futuro di Mediobanca. Una tappa cruciale si è appena conclusa per l'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle sue azioni ordinarie. Questo evento ha registrato un'elevata partecipazione, un segnale evidente dell'interesse del mercato. Il 22 settembre 2025, ultimo dei cinque giorni dedicati alla riapertura dei termini, ha visto un afflusso significativo di richieste di adesione. Precisamente, sono state presentate ben 128.874.081 richieste. Questa cifra va ad aggiungersi a quelle già raccolte nel periodo iniziale dell'offerta.



Le percentuali finali di adesione all'OPAS delineano un quadro molto chiaro. La percentuale delle azioni apportate, considerando sia la riapertura dei termini sia il periodo di offerta precedente, ha raggiunto l'86,3308% delle azioni oggetto dell'offerta. Se si considerano le massime 829.458.551 azioni oggetto di offerta, quelle emesse a favore dei beneficiari dei piani di incentivazione, la percentuale si attesta comunque su un solido 84,6468%. Questi numeri mostrano una chiara direzione per la strategia di Banca Monte dei Paschi di Siena e il futuro di Mediobanca. La riapertura dei termini, un momento chiave per gli investitori che non avevano aderito in precedenza, si è svolta in giornate specifiche. L'opportunità di partecipare all'offerta è stata offerta agli azionisti tra il 16 e il 22 settembre, includendo il 17, 18 e 19 settembre. Questi giorni hanno permesso di consolidare l'esito dell'operazione, confermando l'orientamento di numerosi investitori. Questa operazione su Mediobanca rappresenta una mossa di grande peso nel settore bancario italiano.


Segna un momento di cambiamento per entrambe le istituzioni e promette ripercussioni interessanti per l'intero mercato finanziario.


