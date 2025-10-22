L'Inflazione del Regno Unito Sorprende al Ribasso: i Prezzi al Consumo Non Crescono



Questo valore si è posizionato al di sotto del 4% che gli operatori di mercato avevano stimato per il periodo.

Un'analisi più approfondita del dato "core", che esclude le componenti più volatili come i costi alimentari e quelli del carburante, ha rivelato un'invarianza mensile. Anche qui, si è trattato di una sorpresa, dopo il +0,3% di agosto e a dispetto di un +0,2% che era stato ampiamente previsto. L'andamento annuale del dato core si è attestato al 3,5%, un valore inferiore sia al +3,7% atteso dal mercato, sia al +3,6% del mese precedente. Questi risultati delineano un panorama economico in cui le pressioni inflazionistiche potrebbero allentarsi più rapidamente del previsto. Una simile dinamica potrebbe offrire un respiro alle famiglie e alle imprese del Regno Unito, che hanno dovuto fronteggiare costi crescenti per un lungo periodo.

Per la Banca d'Inghilterra, questi dati assumono un significato particolare. L'istituto centrale monitora attentamente ogni variazione dei prezzi per guidare la propria politica monetaria. Un'inflazione che rallenta con maggiore decisione rispetto alle aspettative potrebbe riaprire il dibattito su eventuali aggiustamenti dei tassi di interesse, orientandoli verso una possibile riduzione o, quanto meno, mantenendo una pausa prolungata nei rialzi.



Il settore finanziario e i mercati europei seguiranno con grande interesse le prossime dichiarazioni e decisioni della Banca.

Si intravede una fase dove la prudenza nella gestione dell'economia britannica diventa cruciale. I prossimi mesi saranno decisivi per comprendere se questa frenata dei prezzi sia un fenomeno isolato o l'inizio di una tendenza più duratura, capace di stabilizzare il potere d'acquisto e sostenere la crescita economica.